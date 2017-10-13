CİLDİNİ DERİNLEMESİNE NEMLENDİRMEK MÜMKÜN





2017 yılının yeni trendi; cilt kalitesi. Artık kadınlar vücut sağlığının yanı sıra cilt sağlığına da önem veriyor. İçeriden dışarıya ışıltılı bir cilde sahip olmak isteyenler, bu yıla damgasını vuracak cilt kalitesini de “derinlemesine” öğrenmek istiyor.

Tüketici araştırmasının sonuçlarına göre; cilt kalitesi kadınlar için büyüyen bir endişe! Kadınların yarısından fazlası (%56) cilt görünümlerinin dış güzelliklerine katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu yıla damgasını vuracak cilt kalitesinin ayrıntılarını öğrenmeye hazır mısınız? Cildin derinlemesine nemlendiği, pürüzsüzleştiği, ince çizgilerin giderildiği, esneklik ve parlaklık kazandığı bir cilde kim “hayır” diyebilir ki…

Cildin genç ve güzel görünmesi için cildin nemlendirilmesi oldukça önemli. Çünkü yeterli neme sahip olmayan ciltlerde kırışıklıklar ve çizgiler daha çok belirginleşiyor. Cildin kurumasına; mevsim değişiklikleri, soğuklar ve güneş başta olmak üzere birçok faktör neden olabilmekte. Allergan’ın yaptığı araştırmaya göre; kadınlar ışıldayan, taze ve parlayan cilt ile iyi cildi eşleştiriyor. Ve elbette cilt kalitesi estetiğin de ötesine geçiyor. Cilt kalitesi; kim olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi ve nasıl yaşadığımızı gösteriyor.

Birçok kadın cildi için nemlendirici kullanıyor, fakat artık tek uygulamayla dokuz aya kadar etkisi süren ve 2017 yılına damgasını vuran bir uygulama var. Hem de bu yenilikte; hidrasyon için ayrı, elastikiyet için ayrı, pürüzsüzlük için ayrı uygulamalara gerek kalmadan, cilt kalitesi artıyor ve cilt derinlemesine nemlilik kazanıyor. Tüm bunların cilt bakımında çok önemli olduğunu düşünen Allergan Medical Aesthetics’in bu yeni uygulaması; kısa süreli ve daha uzun etkili bir yöntem!

Tek uygulama, dokuz ay süren etki…

“Küçük bir dokunuşla derinlemesine nemlendirme” kadınların yeni mottosu. Çünkü bu yeni uygulama, hem etkisi, hem de sunduğu çözümlerle birçok kişinin derdine çare olacak. Dört ayrı bölgede uygulayabileceğiniz bu yöntem ciltte yaşanabilecek sorunların çoğuyla birden savaşıyor.

Cilt kalitesini iyileştiren, tek uygulamayla dokuz aya kadar etkisini sürdüren bir uygulama. Hyaluronik asidin intradermal cilt altına uygulaması; cilt pürüzsüzlüğünü iyileştiriyor ince çizgileri yok ediyor, cilde pürüzsüzlük kazandırıyor, akne lekeleri ve kırmızı lekelerin görünümünü azaltıyor, cildi nemlendiriyor ve cilde elastikiyet kazandırıyor. Ve size sadece kendinize güvenmek, derinden ışıldamak kalıyor.

