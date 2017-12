CİLDİNİ DE BESLEMEYİ UNUTMA…

Diyetlerde yeterli vitamin ve minerallerin alınması yalnızca vücuda fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda cilt için de son derece gereklidir. Günlük vitamin ihtiyacını karşılamak için her gün multi-vitamin almak ve bolca meyve, sebze tüketmek tek yol değil: artık mezoterapi gibi yöntemlerle çeşitli sebeplerden oluşmuş cilt lekelerinden ve yaşlanmanın getirdiği kırışıklıklardan kurtulmak mümkün.

Mezoterapide kullanılan enjeksiyonların içeriğinde cilt sağlığına faydalı olan vitaminler kullanılıyor. Çarpıcı bir istatistik: 1991 senesinden günümüze, içeriğinde vitamin bulunduran ürünlerin sayısı 3 misli artmış durumda. Ancak dikkate alınması gereken önemli bir nokta var. Bu ürünleri kullanan tüketicilerin hangi faydayı sağlamak için hangi vitaminin kullanılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Örneğin amaç kırışıkları azaltmak mı, akneden kurtulmak mı? Amaca göre seçilecek kozmetik ürününün doğru olması önemli. Bunun için mutlaka bir doktordan danışmanlık alınmalı.

Dyt. Cansu Demirbağ, WH için kullanılan bu vitaminler hakkında bilgi veriyor.

C VİTAMİNİ

Güçlü bir antioksidan olan C vitamini bu özelliği ile cilt tonunun kusursuz olarak eşitlenmesini sağlar. Aynı zamanda C vitamini hücrede kollajen sentezini uyararak yaşlanmaya karşı etki gösterir.

Çilek yeşil kırmızı acı biber, dolmalık biber, kivi, brokoli, karnabahar, greyfurt C vitamini açısından oldukça zengindir.

B VİTAMİNİ

Özellikle, B3 vitamini (Niasin) cildin en üst tabakası olan epidermisin nemi muhafaza etme kabiliyetini arttırır. B-Kompleks Vitaminler, sağlıklı hücreleri parçalayan ve yaşlanmaya ve hastalığa katkıda bulunan moleküller olan serbest radikallerin neden olduğu hasarları önleyerek cilt ve saçta sağlıklı bir görünüm yaratır.

Somon, alabalık, kuzu eti, sığır eti, yumurta ve süt B vitamini açısından zengin besinlerdir.

A VİTAMİNİ

A vitamini ise akne tedavisinde, güneş lekelerinde, uçuklarda ve cilt kanserine karşı korunmada etkin bir vitamindir.

Yumurta, süt, tereyağı, peynir, yeşil sebzeler, ıspanak, lahana, portakal, kayısı ve havuç mükemmel A Vitamini kaynaklarından sadece birkaç tanesidir.

K VİTAMİNİ

K Vitamini gözaltındaki koyu renk halkalardan kurtulmak için en önemli besin kaynağıdır.

karalahana, ıspanak, brüksel lahanası, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi de yeterli miktarda K vitamini alınması açısından önem taşır.

E VİTAMİNİ

E Vitamini önemli bir anti-aging besinidir. Yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar ve ince çizgiler E Vitamini bakımından zengin ürünlerin uygulanması ile azalır. Zeytin, zeytinyağı, yer fıstığı, badem, balıkyağı, fındık, ceviz ve ay çekirdeği E vitamini kaynaklarından bazılarıdır.