CİLDİNİ BESLE





Süper gıdaları uzun zamandır beslenme rutinimize dâhil etmiş durumdayız. Şimdiyse daha sağlıklı bir cilt için yüzümüze sürüyoruz!

Instagram’ı açtığımız anda yeni bir süper gıdayla karşılaşıyoruz: Chaga mantarı, maqui berry, maça tozu ve daha niceleri… Yenebilir formda karşımıza çıkan bu gıdalar, artık cilt bakım rutinimize de giriyor. Pazar araştırma şirketi Mintel’in verilerine göre son beş yıl içinde piyasaya çıkan ve etiketinde “süper gıda”, “süper meyve” ya da “süper tahıl” yazan ürünlerin neredeyse üçte biri kozmetik. Peki, hangi besinlerin hem midende hem de cildinde yeri var? Cevabı öğrenmek için okumaya devam et.

Bal

Arıların altın rengi ve ve çok lezzetli ürünü bal, doğal bir tatlandırıcı olmaktan çok daha fazlası. Balın doğal enzimleri; hidrojen peroksit, flavanoid ve fenolik asit salgılıyor. (Üçünün de bakteri büyümesini önlediği klinik olarak kanıtlandı.) Ayrıca pH seviyesinin düşük olması, onu akneye yatkın ciltler için oldukça ideal bir besin kılıyor. Bal, cildi soymak yerine onu nötrleştirerek besliyor.

Dermalogica ve International Dermal Institute Eğitim Müdürü Emma Hobson, “Bal bir nem tutucudur; yani suyu cilde bağlar ve ciltte nemli bir ışıltı bırakır” diyor. Üstelik daha da iyisi var: Balın içinde, antienflamatuvar özellikleri bir üst seviyeye çıkaran antosiyanin bulunuyor. Hobson, antosiyaninlerin kan dolaşımı bütünlüğünü desteklediğini ve böylece cilde oksijen ve besin akışına yardımcı olduğunu belirtiyor.

C Vitamini

Günlük C vitamini ihtiyacını tabağına turunçgil, çilek ve yeşil biber doldurarak karşılıyorsun. Ama bölgesel olarak cildine uyguladığında, bu vitaminin yaşlanma karşıtı etkilerini ciddi bir şekilde görebilirsin, özellikle de

serbest radikallerle savaşırken. Bu neden mi önemli? Çünkü serbest radikaller, cilde girdiğinde amino asit zincirinde minik parçalanmalara neden oluyor. Ne kadar fazla parçalanma olursa cilt o kadar az destekleniyor. Böyle olunca da cildinde ince çizgiler ve sarkmalar görmeye başlıyorsun.

Cildin süper kahramanı C vitamini, bu boşlukları kolajenle dolduruyor. Hobson, “Cildi güçlendirmek için sağlıklı kolajen üretimine ve muhafazasına ihtiyacımız var. C vitamini ayrıca kolajen düşüşüne katkıda bulunan matriks metalloproteinaz (MMP) enzimlerini ve melanin oluşumunu önleyerek güneşten kaynaklanan pigmentasyon karşısında aydınlatıcı görev üstleniyor” diyor. Sonuç: Daha aydınlık, eşit tonlu bir cilt. Peki, bu vitaminden yararlanmak istiyorsan satın alacağın ürünlerin etiketinde neye bakmalısın? Begoun, “C vitamininin bilimsel adı askorbik asit. Bu asidin ciltle bağlantısı üzerine pek çok araştırma bulunuyor. Çalışmalar, yüzde 0,6 gibi çok düşük konsantrasyonların bile antioksidan ve yaşlanma karşıtı faydalar sağladığını gösteriyor” diyor.

Hindistan Cevizi Yağı

Tamam, son yıllarda belki Hindistan cevizi yağının kullanımını birazcık abartmış olabiliriz: Onu saçımıza ve tırnaklarımıza sürdük, makyajımızı temizlemek için kullandık ve yemeklerimizin içine koyduk. Bu süper gıdayı ham olarak kullanmak mümkün olsa da, konu cilt bakımına gelince aslında durum değişiyor. Onu cilt bakımında ham olarak kullanmak yerine, içeriğinde Hindistan cevizi yağı bulunan ürünleri deneyebilirsin.

Artık birçok kozmetik ürünün formülüne giren Hindistan cevizi yağı, özellikle yağlı ve karma ciltlerde kir ve yağ tabakasının temizlenmesinde etkili. Memorial Wellness Dermatoloji Bölümü’nden Uzman Doktor Ayça Alan Atalay, “Bu yağın nemlendirme ve vücudun nem dengesini sağlama özelliklerinin yanı sıra, antibakteriyel ve antifungal özellikleri de bulunuyor. Kuru cilt tiplerinde, nemlendirmeye yönelik belirgin fayda sağlayabilir” diyor.

Chia Tohumu Yağı

Argan, avokado, kuşburnu… “En iyi güzellik yağı” tacını elde etmek isteyen süper besinler arasında rekabet çok. Peki, chia tohumunun farkı ne? Paula’s Choice cilt bakım markasının kurucusu Paula Begoun, “Chia tohumları antioksidan bakımından zengin. Cilde Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri yüklüyor. Bu yağlar cilt tarafından üretilmiyor; sindirildiğinde ya da bölgesel olarak uygulandığında yaşlanmayı geciktirici, rozasea ve akne gibi durumları yatıştırıcı, kuvvetli antienflamatuvar özellikleri var” diyor. Çalışmalara göre chia tohumu yağı, şu ana dek bilinen en zengin Omega-3 kaynağı. Pratisyen Hekim Dr. Rabia Malik, “Enflamasyon düştükçe, Omega yağ asitleri hasar görmüş cildi ve onun doğal koruyucu bariyerini tamir etmeye başlıyor. Cilt yüzeyinden buharlaşan su miktarını düşürerek, nem seviyesini dengeliyor” diyor.



