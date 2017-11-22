CİLDİNE KALKAN OL, ONU KORUMAYA AL…





Auto Glass Güvenlik Konseyi Başkanı Debra Levy’ye göre, ortalama bir aracın ön camı 50 SPF koruma faktörüne sahipken; yan camlar en fazla 16 SPF oluyor.

Bu, neden çoğu cilt kanseri vakasının vücudun sol tarafında meydana geldiğini açıklıyor. New Jersey’de bulunan Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nin Dermatolojik Cerrahi Direktörü Doktor Steven Wang, “Her şeyde olduğu gibi araba camında da en az 30 SPF şart. Eğer aracı sen sürüyorsan sol cama, şoföre refakat ediyorsan sağ cama ekstra cam filmi takman gerekiyor” diyor.

Daha etkin bir korunma için ultraviyole (UV) ışınlarını geçirmeyen cam filmlerini tercih etmelisin. Llumar markası, ürettiği cam filmleriyle Cilt Kanseri Vakfı’nın tavsiye ettiği gibi güneşin zararlı ışınlarını yüzde 99,9 oranında engelliyor. İsteğe göre renksiz veya hafif renkli seçenekler sunuluyor.

