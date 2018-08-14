CİLDİNDE NEDEN LEKELER OLUŞUR?





Cildinde oluşan lekelerin nedenleri neler olabilir?

Cilt lekelerinin tek nedeni güneş ışınları değil. Hormonlar, çeşitli ilaç ve kozmetikler de leke oluşumuna sıkça neden oluyor. Ayrıca çeşitli cilt hastalıkları, travmalar, uzman ellerde yapılmayan lazer ve kimyasal soyma tedavileri de leke oluşumu ile sonuçlanabilir.

Ancak bazen lekeler, cilt kanserinin işareti de olabiliyor. Özellikle leke değişik renk tonlarındaysa, asimetrikse ve kenarlarında düzensizlik mevcutsa; kanama, kaşıntı, kabuklanma veya üzerinde açık yara gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Eğer böyle belirtiler görmüyorsan endişelenmene gerek yok.

Güneş koruyucular leke oluşmasını azaltır veya oluşmuş lekelerin artmasını engeller. Koruyucu seçerken cilt tipine uygun ürünler seçmelisin. Örneğin cildin kuru ise krem, yağlı ise losyon formunda bir ürün seç. Yaz aylarında güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 – 15.00 arası olabildiğince güneşe çıkmamaya özen göster. Güneş koruyucunu dışarı çıkmadan en az 20-30 dakika önce uygula. Plajda her iki saatte bir, gündelik hayatta ise dört saatte bir yenile. Bir önemli konu da, güneşe çıkmadan önce cildine parfüm gibi alkollü ürünler sürmemek. Bu, leke oluşumunu arttırır.

Hilal Gökalp, Dermatoloji Uzmanı

