Cildinde gözlemlediğin değişimler, bazı hastalıkların ya da besin eksikliklerinin habercisi olabilir.

1- Cilt kuruluğu: Omega-3 eksikliğinin habercisi olabilir.

Eğer nemlendiriciler kuru ve çatlayan cildinin sakinleşmesini sağlayamıyorsa, bu durum daha derin kaynaklı bir sorunun işaretçisi olabilir. Dermatolog Francesca Fusca’ya göre, omega-3 hücre yenilenmesi ve güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu da cildinin esnek ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

Omega 3 eksikliği ise cildinin kuruyup pul pul olmasına, hatta kepeğe yol açıyor. Beslenme düzenine ceviz, somon ve soya fasulyesi gibi omega-3 açısından zengin besinler ekleyerek sorunun üstesinden gelebilirsin.

2- Sivilceler: Stres habercisi olabilir.

Yetiştirmen gereken o proje ile sivilce sayının bilimsel bir bağlantısı olduğunu biliyor muydun? Baylor College of Medicine’den Shelley Sekula-Gibbs’in yaptığı açıklamaya göre, anne karnındayken beyin hücreleri ve yüz hücrelerinin aynı hücrelerden ortaya çıktığı belirtilmiş. Yani kafanda olup biten her şey cildine de yansıyor olabilir. Eğer stres kaynaklı sivilcele problemin varsa, hassas ciltler için cilt temizleyicinin yanında bir de yoga dersi almayı deneyebilirsin.

3- Kaz ayakları: Görme bozukluğu habercisi olabilir.

Kaz ayaklarının oluşma sebebinin gözlerini çok fazla kısıyor olmandan kaynaklandığını biliyoruz. Hemen anti-aging kremlere koşmadan önce, neden gözlerini kıstığını düşün. Görme sıkıntısı ya da güneş alerjisinden kaynaklı olabilir.

4- Soluk ten: Anemi sorununun habercisi olabilir.

Soluk ten ve renksiz dudaklar anemi işaretçisi olabilir. Bu da kırmızı kan hücrelerinizin düşük olduğu anlamına gelir. Günlük beslenme programınıza demir, B12 ve folik asit gibi aneminin kaynağı olabilecek besinleri eklemeyi deneyin. Beslenmenizdeki bu değişiklik renginizi yerine getirmiyorsa genetik olma ihtimali için doktora görünmekte fayda var.

5- Çiller: Fazla güneşe maruz kalıyor olabilirsin.

Tekrar tekrar ve uzun sürelerle güneşe maruz kalmak yüzünün, omuzlarının ve göğüslerinin üzerinde çiller olarak tepki gösterebilir. Çil sayında gözle görülür bir artış varsa, dışarı çıkarken güneş kremini eksik etme. Çil şekillerin değişiyorsa dermatoloğa göstermekte yarar var. Şekil değiştiren lekeler cilt kanseri göstergesi olabilir.

6- Kuru, soluk ve esnek olmayan cilt: Susuz kalıyor olabilirsin.

Omega- 3 eksikliğinin yanı sıra vücuduna yeterli su alımı yapmadığın zaman bunun cildine yansıması kaçınılmaz olacaktır. Soyulan dudaklar, çatlayan eller, kuruyan yüz gibi bir çok belirti gösterebilen susuzluğun tedavisi çok basit: Su içmek.

7- Küçük ve kaşıntılı yaralar: Glüten alerjisi olabilir.

Tüm bu “glütensiz diyet” trendini yakından takip ediyor olabilirsin. Ancak gerçekten glutene alerjisi olan çölyak hastaları için bu önemli bir konu. Gluten alerjisi kendini diğer bir çok semptom ile beraber dirsekler, dizler, yüz gibi vücudun belirli bölgelerinde yaralar olarak gösterebilir. Kremlerle kaşıntıları hafifletemiyorsan dermatoloğa başvurman gerekebilir.

8- Turuncuya kaçan cilt rengi: Tiroid problemlerinin habercisi olabilir.

A vitamini (Beta-Karoten) bir çok meyve sebzede bulunur ve tiroidin yardımıyla işlenir. Eğer dipotiroidin varsa, tiroidin bu vitaminleri yeterince hızlı parçalayamadığı için turuncuya dönük bir renk alırsın. Eğer renginde böyle bir değişiklik farkediyor ve de halsiz hissediyorsan, doktoruna danışmanda fayda var.