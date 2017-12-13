CİLDİN İÇİN ŞŞŞT ŞŞŞT SAKİN OL, SİNİRLERİNE HAKİM OL…





Cildimiz de ruhumuz gibi psikolojimizin aynası ve stresle arası pek iyi değil. Hatta ruhsal problemlerimiz çeşitli deri hastalıklarına bile neden olabiliyor.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Stresli olunduğu zamanlarda, böbreküstü bezleri bağışıklık sistemimizi zayıflatan kortizol hormonu salgılamaya başlar. Zayıflayan bağışıklık sistemi ise, zararlı etmenlerin, kolaylıkla deriden içeriye girmesine ve böylece cildin gerilmesine, kaşınmasına, yanmasına, pütürlü görünüme ve aknelere sebep olur” diyor.

Gündelik stres dozumuzu –zor olsa da!- sakin ve pozitif kalarak düşürsek fena olmayacak sanki?

