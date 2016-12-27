CİLDİN İÇİN SABAHLARI YAPMAN GEREKEN…





Sabahları hazırlanmak çok kolay değil. Alarmın ertele tuşuna basmaktan hazırlanmaya, işe vaktinde yetişmeye kadar uğraştıklarının arasında cilt bakımı aklınıza gelecek en son şey olabilir. Ancak iyi bir cilt bakımı rutini güne cildinizi hazırlamak için büyük önem taşır. Aşağıdaki 8 basit adımı takip ederek sabah rutinine yeni maddeler ekleyebilir ve cilt bakımını bir alışkanlık haline dönüştürebilirsin.

Dr.Mehmet ÖZ

BİR BARDAK SU İLE GÜNE BAŞLA

Günlük cilt bakımına başlamanın en iyi yolu uyandığında güne bir bardak su ile başlamaktır. Sabah içeceğin bir bardak soğuk su vücudunun susuz kalmasını önler. Gün içinde cildin yavaş yavaş vücuttaki suyu tüketir ve sabah erken içeceğin su yeniden denge sağlanmasına yardımcı olur.

SICAK DEĞİL ILIK SU İLE DUŞ AL

Kirden kurtulup cildini temizlemenin en iyi yollarından biri, güne ılık bir duş alarak başlamaktır. Uzun ve sıcak duştan kaçın çünkü uzun süre sıcak suyla duş almak cildinde doğal olarak bulunan yağları yok ederek cildin kurumasına yol açar.

YÜZÜNÜ ARINDIR

Uyumadan önce yüzünü yıkıyor olsan bile cildin kendini korumak için uyuduğun zaman da yağ üretmeye devam eder. Her sabah yüzünü ılık suyla yıkamaya özen göster. Sonra nazik bir hipoalerjenik ve parfümsüz bir nemlendirici ile cildini korurken aynı anda nemlendir ve yatıştır.

ÇATLAYAN DUDAKLARI İYİLEŞTİR

Çatlamış dudakların sadece kış aylarında başına geldiğini düşünüyor olabilirsin ancak dudakların sıcak havada da çatlayabilir. Dudaklarını her daim nemli tutmaya çalış. Devamlı nem sağlamak için her gün vazelinli bir koruyucu kullan.

BAŞTAN UCA NEM SAĞLA

Sabahları kalktığında kuru ciltle savaşmak için yoğun nemlendirici krem ile cildini koru.

MAKYAJ ALTINA BAZ UYGULA

Doğru ve ölçülü şekilde kullanıldığında primer olarak bilinen makyaj bazları cildin ve makyajın arasında bir katman oluşturarak gözeneklerin makyajla dolmasını engelleyebilir.

HİJYENE DİKKAT ET

Makyaj malzemelerinin temiz olmasına özen göstermelisin. Fırçalarını her hafta temizlemeye çalış. Eğer sıvı fondöten kullanıyorsan sünger yerine parmaklarınızı kullanmayı dene.

GÜNEŞ KREMİ KULLAN

Hangi mevsim olursa olsun UV ışınları cildine zarar verebilir. Makyajdan önce mutlaka güneş kremi sür.

