CİLDİN DAHA SIKI OLMASI İÇİN KOLAJEN BAKIM





30’lu yaşlardan itibaren cilt eski sıkılığını kaybetmeye, çizgiler belirginleşmeye cilt eski dolgunluğunu kaybetmeye başlar. Yüz konturu eskisi kadar net değildir. Yüz ovali bozulmaya başlamıştır. Cildimiz doğal yüzeyi eski deri hücrelerini dökerek kendini yeniler. Yaşlandıkça kolajen üretimi azalmasıyla bu süreç yavaşlar. Kolajen cildin orta tabakasında bulunan önemli bir proteindir.

Kolajen cildin elastikiyetini, sıkılığını sağlar. Kolajen üretimi düştüğünde ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri daha belirgin olmaya başlar. Belli bir yaştan sonra evde yaptığımız bakımlar yeterli gelmez. Cildinizin eskisi kadar parlak ve sıkı olmadığını hissetmeye başladıysanız, çizgiler belirginleşmeye, göz altlarınızda morluk, ödem, çöküklük gibi problemler başladıysa artık bir uzmandan yardım alma zamanı gelmiş demektir.

GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE HER GÜN GELİŞEN TEKNOLOJİLER

Altın Ütü ve Forma Plus uygulaması

Bu sistemlerde cildin derin tabakalarındaki kolajen lifleri protokole uygun şekilde ısıtılır. Böylece cilt altındaki zayıflamış boyları

uzamış ve incelmiş kolajenlerin yapısı sıcaklıkla değiştirilir ve uzun çizgilerin bağı çözülerek kısalması dolayısıyla kırışıklıkların giderilmesi derinliğinin azalması sağlanır. Büzülme yanında ısıyı algılayan fibroblast isimli deri altı dokuların üretimini yapan hücreler uyarılır ve zamanla yeni kolajen doku oluşur. Bu sayede deri daha gergin, kırışıksız ve genç bir görünüm alır. Bu sistemler göz çevresi, tüm yüz, boyun, dekolte, el ve vücutta kullanılmaktadır. 2-6 seans arasında uygulanmaktadır. Etkisi hemen görülür ve yeni kolajenler ile cilt günden güne gençleşir.

FORMA PLUS İLE KIRIŞIKLIKLARA SAVAŞ AÇIN

Forma Plus tedavisinden sonra daha genç görünen, pürüzsüz, sıkılaşmış bir görünüme sahip olursunuz. Sarkmış bölgelerdeki doku eşitsizliğini azaltarak cildi sıkılaştırır. Tüm cilt tipi ve tonlamalarında uygulanabilir. Forma Plus uygulamalarının sonuçlarına baktığımızda hastaların çoğu tedavi esnasında ciltte gerilme, sıcaklık ve sıkılaşma hissetmektedir. Zamanla hastalar uygulama bölgesinde yağ azalması, fit, sıkı bir görünüm ve pürüzsüz bir şekilde kıvrımlarının ortaya çıktığını görmektedirler. Dokusal eşitsizlikler ortan kalkmış ve cilt sarkmaları önlenmiş olacaktır.

FRACTORA İLE DAHA GENÇ BİR CİLT

Bu yöntem ameliyatsız yüz germe etkisi yaratabilmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında kullanılan farklı başlıklar ile çizgilerde azalma, göz çevresinde lifting ve çizgilerde azalma, sivilce izlerinde azalma ve gözeneklerde küçülme hedeflenmektedir.

FOCUS ULTRASOUND İLE YÜZ GERME

Focus Ultrasound uygulamasında cildin yüzeyini etkilemeden cildimizin astar tabakası olarak adlandırdığımız taşıyıcı tabakasına kadar inebilen ses dalgaları ile odaklanarak, noktasal kontrollü hasarlar yaratıyor. Bu hasar büzüşerek küçülmeye ve yenilenmeye sebep olarak sıkılaşma sağlıyor. Bu uygulama da farklı başlıklar kullanılarak gıdı bölgesindeki yağlanma ve sarkmada azaltılabilmekte… Bu uygulamanın en büyük

özelliği tek seans yapılması ancak ileri yaş vakalarda veya problemli ciltlerde 6 ay 1 yıl sonunda tekrarı yapılabilir. Uygulama sonrası ilk andan itibaren başlayan etki her geçen gün daha belirginleşir, bir ay sonra etkiler görünür hale gelir, 3 ayın sonunda istenen sonuç gözlenmeye başlar. Tam sonuç alınması ise 6 ayı bulabilir. Fokuslu ultrason ile cilt gençleştirme ciltte kollajen üretimini uyardığı için sonuçlar uzun süreli kalıcı olmaktadır. Uygulama

sosyal hayatı etkilemez. İşlem sonrası yüzde gerginlik görülür her geçen gün cilt iyileşerek devam eder asıl istenilen sonuç 90 gün içinde ortaya çıkar.

Focuslu Ultrasound İle Cilt Gençleştirmenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Artan kollajen üretimi

Sağlıklı bağ dokusu

Kırışıklarda azalma

Elastikiyeti artmış cilt yapısı

FRACTORANIN UYGULANDIĞI BÖLGELER

Cilt kırışıklıklarının tedavisi

Cilt yenilenmesi ve kalitesinin arttırılması

Yüz, boyun, dekolte bölgesi sarkmaları

Yara izi (skar) tedavisi

Sivilce izlerinin tedavisi

Cilt lekelerinin tedavisi

Gebelik çatlaklarının tedavisi

Kilo alıp verme gibi çeşitli nedenlere bağlı oluşan çatlakların tedavisi

Kol ve bacaklardaki sarkmaların tedavisi

Gözeneklerin sıkıştırılması

Terleme tedavisi

FRACTORA KİMLERE YAPILAMAZ?

Hamilelik şüphesi olanlara ve hamilelere uygulama yapılamaz.

Kanser hastaları, radyoterapi veya kemoterapi alan kişilere uygulama yapılamaz.

Kalp pili olan hastalara uygulama yapılamaz.

Epilepsi, (sara) hastalarına uygulama yapılamaz.

Akut enfeksiyon durumlarında uygulama yapılamaz.

