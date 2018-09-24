CİLDİ GENÇLEŞTİREN 10 MUCİZEVİ BESİN





Herkes sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak ister. Ancak veya maskeler bunun için yeterli değil. Uzmanlar, sağlıklı cilde giden yol mideden geçtiğini söylüyor.

Diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmamızda ‘anahtar rol’ üstlenen besinler sağlıklı bir cilde sahip olmak için de çok önemli. Öyle ki bilinçli beslenerek ışıl ışıl parlayan, pürüzsüz ve gençliğini uzun yıllar koruyan bir cilde kavuşabiliriz. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz şart. Peki, cilt sağlığımız için hangi besinleri soframızdan eksik etmemeliyiz?

Dermatoloji Uzmanı Hüseyin Hira, genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenme listemizde mutlaka bulunması gereken besinleri sıraladı, önemli kuralları anlattı…

Ciltteki ince çizgileri hafifletmek için süt

Kalsiyum, fosfor gibi mineraller; riboflavin, niasin, vitamin A, D ve B12 gibi vitaminler açısından oldukça zengindir. Deri sağlığı ve antioksidan etki için gerekli olan B2 vitamini (riboflavin) ihtiyacını karşılamak için süt en iyi besin kaynağıdır. Bu özelliği ile süt, cilde zararlı serbest radikallerle savaşır ve çevresel toksinlerden cildi korur. Yaşlanmayla ortaya çıkan ince çizgileri ve derinin renk tonundaki düzensizlikleri hafifletir. Bu sebeple süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kefir vb.) günlük olarak düzenli tüketilmelidir.

Sağlıklı saçlar ve tırnaklar için yumurta

Mükemmel bir cilt dostu, olağanüstü güçlü bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Kaliteli bir protein kaynağı olması sebebiyle hücre yenilenmesine, derinin temel yapısını oluşturan kollajen ve elastin üretimine yardımcı olur. Zengin biotin ve B12 içeriği ile deri kalitesini artırırken, saçları destekler ve sağlıklı tırnak görünümüne katkıda bulunur.

Akne oluşumunu hafifletmek için kuzu eti

Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt, saç ve tırnak sağlığını koruma ve geliştirmede etkilidir. Çinko açısından özellikle kuzu eti çok değerlidir. 100 gr kuzu eti günlük çinko ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılar. Çinko, egzama ve akne gibi hastalıkları hafifletip cildi pürüzsüzleştirirken saç ve tırnak kalitesini artırır.

Hücre yenilenmesini artırmak için balık

En bilindik cilt dostu besinlerden biridir. Gücünü kaliteli protein yapısından, zengin fosfor içeriğinden ve cilt dostu olduğundan hiç şüphe duyulmayan omega-3 yağ asitlerinden alır. Hücre yenilenmesini artıran omega-3 yağ asitleri, deri yaralarının hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Hamsi, somon ve sardalya omega-3 açısından zengin balıklardır.

Kırışıklara karşı zeytinyağı

Zengin oleik asit kaynağı olan zeytinyağı cildi hem içten hem de dıştan besleyerek, hücre zarlarının yenilenmesini artırıp daha canlı parlak bir cilt görünümüne sahip olmanı sağlar. Omega-9 kaynağı olan zeytinyağı deri yaralarının iyileşmesini artırırken, yaşlanmaya bağlı oluşabilecek kırışıklıklardan korur.

Cilt yaşlanmasının önüne geçmek için domates

Likopen cildin en güvenilir dostlarından biridir. İnsan vücudunda üretilmediği için besinlerle alınmalıdır. Domates, bütün karotenler arasında antioksidan kapasitesi en yüksek olandır. Likopenin cilt dokusundaki yoğunluğu arttıkça güneş ışınlarının neden olduğu serbest radikallere bağlı deri hasarı ve cilt yaşlanması azalmaktadır. Özellikle kuru ciltlerin nem kapasitesini artırırken kırışıklığa sebep olan etkenlere karşı çok iyi koruma sağlar.

Daha canlı bir cilt için yeşil çay

Cilt dostu flavonoidlerden biri olan kateşinlerden zengin ve doğal bir içecektir. Yeşil çayın içinde yer alan bu güçlü antioksidanlar oksidatif hasarı engelleyerek kırışıklık, güneş lekesi ve deri elastikiyetinin kaybı gibi yaşlanma belirtilerini azaltır. Bu anti-aging etkilerinin yanında derinin ana proteinleri olan kolajen ve elastin üretimini artırıp cildin daha canlı, parlak ve dolgun görünümüne yardımcı olur.

Serbest radikallerle savaşmak için havuç

Genel olarak sarı, turuncu ve koyu yeşil sebzeler ile sarı turuncu meyveler zengin beta karoten içeren yiyeceklerdir. Havuç bu besinler içinde en yüksek beta karoten içeriği olması nedeniyle ilk akla gelen cilt dostu besindir. Kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için serbest radikallerle savaşır ve ultraviyolenin neden olacağı deri kırışıklıklarına ve lekelere karşı cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Yaşlanmayı geciktirmek için çekirdek

İçerdiği zengin E vitamini nedeniyle çok güçlü bir antioksidandır. Bir avuç ay çekirdeği günlük E vitamini ihtiyacımızın yüzde 90’ını karşılarken, iki avuç ay çekirdeği günlük selenyum ihtiyacımızın yüzde 100’ünü karşılar. Selenyum ve E vitamini deride serbest radikal oluşumunu engellerken ve yaşlanma sürecini geciktirici bir rol oynar.

Cildin en iyi dostu: Su

Cildimizin en iyi dostudur. Cildimizin sağlıklı, genç ve pürüzsüz görünmesi için cildin iyi beslenmesi gerekir. Bu sağlıklı bir kan dolaşımına bağlıdır. Sağlıklı kan dolaşımı için en başta su tüketimi önemlidir. Su hem cildin nem kapasitesini artırır hem de kan dolaşımını düzenleyerek cildin beslenmesini sağlar. Günde en az 8-10 bardak su tüketerek beslenmeni destekleyebilir, cildine doğal bir parlaklık ve güzellik katabilirsin.

