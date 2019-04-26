Bugün kendini sütlü çikolatalı ve kuruyemişli kek ile ödüllendirmeye ne dersin?

4 Kişilik

200 gr tuzsuz tereyağı ve yağlamak için ek olarak bir miktar daha

370 gr sütlü çikolata

200 gr pudra şekeri

3 büyük yumurta, çırpılmış

150 gr tam buğday unu, elenmiş

1 çay kaşığı kabartma tozu

75 gr pikan cevizi, parçalara ayrılmış

75 gr bütün fındık

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, kurutulmuş

Yapılışı

Fırını 180°C’ye ayarlayarak önceden ısıt, ardından 20 cm’lik bir fırın tepsisini yağlayıp pişirme kâğıdını tepsiye koy. Yağı ve çikolatanın 220 gramını kaynayan su üzerine yerleştirdiğiniz bir kâsede erit. Eridikten sonra ateşten alarak şeker ve yumurtaları ekle. Un ve kabartma tozunu da içine kat, ardından pikan cevizi, fındıklar, Hindistan cevizi ve kabaca doğranmış kalan çikolatayı ekle. Karışımı tepsiye dök ve 30 dakika kadar pişir. Soğumaya bırak ve 12 parçaya böl. Bu lezzeti paylaşmak zorunda değilsin.