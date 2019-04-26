Bugün kendini sütlü çikolatalı ve kuruyemişli kek ile ödüllendirmeye ne dersin?
4 Kişilik
- 200 gr tuzsuz tereyağı ve yağlamak için ek olarak bir miktar daha
- 370 gr sütlü çikolata
- 200 gr pudra şekeri
- 3 büyük yumurta, çırpılmış
- 150 gr tam buğday unu, elenmiş
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 75 gr pikan cevizi, parçalara ayrılmış
- 75 gr bütün fındık
- 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, kurutulmuş
Yapılışı
Fırını 180°C’ye ayarlayarak önceden ısıt, ardından 20 cm’lik bir fırın tepsisini yağlayıp pişirme kâğıdını tepsiye koy. Yağı ve çikolatanın 220 gramını kaynayan su üzerine yerleştirdiğiniz bir kâsede erit. Eridikten sonra ateşten alarak şeker ve yumurtaları ekle. Un ve kabartma tozunu da içine kat, ardından pikan cevizi, fındıklar, Hindistan cevizi ve kabaca doğranmış kalan çikolatayı ekle. Karışımı tepsiye dök ve 30 dakika kadar pişir. Soğumaya bırak ve 12 parçaya böl. Bu lezzeti paylaşmak zorunda değilsin.