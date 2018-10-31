ÇİKOLATALI SMOOTHIE KÂSESİ





Sağlık yönünden oluşturduğu artıları ile birlikte, smoothie hazırlaması çok kolay bir besin ve kilo vermeyi destekliyor. Hazırlama süresi poğaça sırasında beklediğin süreden daha uzun olmayan bu lezzetli ve besleyici smoothie vazgeçilmezin olacak.

Hem çikolatalı hem de sağlıklı bir lezzet arayışındaysan, Diyetisyen Gamze Şanlı Ak‘ın bu smoothie kâsesi tarifi tam da sana göre! Üstelik içindeki hindistan cevizi unu glütensizdir. Tahıl unları ile karşılaştırıldığında daha az karbonhidrat ve daha fazla lif içerir. Özellikle diyabetliler ve düşük glisemik indeksli beslenenler için oldukça faydalıdır.

Malzemeler:

1,5 orta boy dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı ham kakao

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (şekersiz)

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi unu

50 ml light süt

Süslemek için

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi kurusu (şekersiz)

10 gr (2 kare) yüzde 70 bitter çikolata

1 tatlı kaşığı kinoa patlağı

Smoothie kâsesi için tüm malzemeleri blender veya mutfak robotundan geçir. Kıvam alana kadar karıştır ve süsle.

BİR KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 333 kalori, 11,3 gr yağ, 56,3 gr karbonhidrat, 7,5 gr lif, 7,5 gr protein



