ÇİKOLATA YERİNE KEÇİBOYNUZU YE





Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, çikolata yerine keçiboynuzu tüketilmesini öneriyor.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Keçiboynuzu lifi 24 polifenolik bileşik içerir, bunlardan yüzde 26’sı flavonoidlerdir. Flavonoidler çok güçlü antioksidan özellik gösteren bitkisel bazlı bileşiklerdir. Keçiboynuzu aynı zamanda belirgin miktarda antioksidan bileşikler olan kuersetin ve mirisetin içerir. 1 adet orta/büyük boy keçiboynuzu yaklaşık 31 kaloridir” dedi.

“Keçiboynuzu kilo vermenize yardımcı olur”

Keçiboynuzunun çikolataya karşı süt içermeyen bir alternatif olarak laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlar için kullanıldığını kaydeden Yıldırım, “Çikolataya göre yağ, kalori ve kafeinden düşüktür, bu anlamda kilo kaybınada yardımcı olur. Keçiboynuzu doğal olarak tatlıdır çikolata gibi eklenmiş şeker ilavesi içermez. Keçiboynuzu tohumlarından elde edilen tragasol adlı zamk benzeri madde fırın mamülleri, dondurma, jöleler, reçeller, salata sosları, peynir, konserve etler, salam gibi işlenmiş et ürünleri, hardal ve diğer gıda ürünlerinde bir stabilizatör ya da koyulaştırıcı madde olarak kullanılır. Keçiboynuzu tozu kakao tozu veya çikolata yerine kek, kurabiye ya da şekerlemelerde kullanılabilir. Sıcak içecekler kahve yerine keçiboynuzu tozu kullanılarak yapılabilir. Kurabiye veya kek yapmak için damla çikolatalar yerine keçiboynuzu parçaları kullanılabilir” açıklamalarında bulundu.

