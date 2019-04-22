Çikolata kisti (yumurtalıklardaki endometriozis) olan kadınlara bu tanının konması için 7,5 yıl beklenmesine gerek olmayabilir. Yeni geliştirilen bir test, bulguların yüzde 90’ı tek bir kan testiyle birkaç günde tanımlanabileceğini vadediyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, çığır açan testle ilgili şu bilgileri verdi:

OPERASYONA GEREK KALMAYABİLİR

“Bu test endometriozis tanısında adeta bir çığır açıyor. Endometriozis olgularının yüzde 90’ını saptayabilen bu test, yıllardır ızdırap çeken kadınların kurtulması demek.

Kandaki küçük DNA fragmanlarını saptayan bu test sayesinde, kadınlar tanı konması için operasyon geçirmek zorunda kalmayabilir. Bazı olguların tanısının konması için yıllar geçtiği bilinen bir gerçek ama bu test sonuca birkaç gün içinde ulaşabilmeyi hedefliyor.

Mitomik Endometriozis Testi Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirildi. 10 endometriozisli olgunun 9’unun kan örneğinde varlığı saptanan yeni bulunan bir biomarker sayesinde, hastalığın erken döneminde bile tanı koymak mümkün olabiliyor.

İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği bu testin diğer ülkelerde ne zaman uygulanacağı henüz netlik kazanmış değil.

ENDOMETRIOZİS NEDİR?

Endometriozis en basit haliyle, rahim içi dokusunun vücudun diğer bölümlerinde gelişmeye başlaması anlamına geliyor. (Yumurtalıklar, mesane, bağırsak ve karın zarı gibi) Bu doku aynı rahim içinde olduğu gibi her adet döneminde şişip, kanıyor. Rahimde olduğundan farklı olarak bu kan atılamıyor ve biriktiği yerde iltihabi reaksiyon meydana getirerek, ağrı ve nedbe dokusu geliştiriyor.

Üstelik endometriozis kadınlarda miyomlardan sonra ikinci sıklıkta görülüyor ve kadının üreme fonksiyonlarını bozuyor.