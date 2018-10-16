ÇİĞ BESLENMENİN İNCELİKLERİ





Çiğ beslenme (raw food) hareketi besin değeri yüksek gıdaları tüketmenin alternatif bir yolu olarak gittikçe daha fazla insan tarafından benimseniyor. Peki çiğ beslenmenin ne gibi faydaları bulunuyor?

Çiğ beslenme ve kronik hastalıklar

“Raw food” yani “çiğ beslenme”nin enzim, vitamin ve minerallerini öldürmeden alkali yiyeceklerle beslenmeyi temel alan bir yaşam tarzı olduğunu aktaran Raw Food Eğitmeni ve Şefi Elçin Oflaz, bak ne diyor:

“Dünyanın birçok ülkesinde çiğ beslenme oldukça önemseniyor. Yüzde 65-70 oranında çiğ yiyeceklerle beslenerek yaşam kalitemizi geliştirebilir, şeker bağımlılığından kurtulabilir ve kolay kilo kontrolü sağlayabiliriz. Sebzeler pişirildiğinde tüm değerini yitiriyor, en büyük faydayı sebzeleri farklı tekniklerle marine ederek çiğ bir şekilde tükettiğimizde alabiliyoruz. Kanser, diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklardan canlı, yüksek enzimli çiğ yiyecekler tüketerek korunabiliriz. Zeytinyağı, avokado yağı, ceviz yağı gibi doğal yağlar dengeli bir şekilde ve pişirilmeden yemeklerde kullanıldığında oldukça faydalı.”

Çiğ beslenenlere özel tatlı tarifi

İşte Elçin Oflaz’ın senin de rahatlıkla deneyebileceğin misket limonlu özel turta tarifi…

Taban için malzemeler;

2 çay fincanı çiğ badem,

2 çay fincanı çiğ ceviz,

1 çorba kaşığı hindistancevizi tozu,

1 adet hurma,

1 tutam Himalaya tuzu,

1-2 damla misket limonu suyu.

Dolgu için malzemeler;

4 çay fincanı çiğ kaju (akşamdan suda bekletilmiş),

1 adet misket limonu suyu,

1 çorba kaşığı hindistancevizi tozu,

2/3 çay fincanı agave şurubu veya elma şurubu,

2 adet hurma (yarım saat suda bekletilmiş).

Yapılışı:

Taban için tüm malzemeyi robottan geçirerek ince un haline getir. Hafif yapışkan bir kıvama getir.

26 cm çapında kelepçeli kek kalıbının altına, ortadan kenarlara doğru hafifçe bastırarak yay.

Yaklaşık 20 dakika buzlukta beklet.

Dolgu için kajuları süzüp blender’a koy.

Kajuların üzerine limon suyu, avokado, agave şurubu, hurma ve hindistancevizi yağını ekleyip blendırdan geçir.

Tabanı buzluktan çıkart, dolguyu üzerine dök.

5 saat derin dondurucuda tuttuktan sonra 5 – 10 dakika dışarıda bekletip servis et.

