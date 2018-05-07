ÇİFT EGZERSİZİ YAPACAKSAN İLHAMINI BRITNEY’DEN AL!





Britney, yakışıklı erkek arkadaşı ile antrenman yaparsa…

Erkek arkadaşınla antrenman yapmayı denedin mi? Peki ya Britney’in şarkılarındaki gibi “Gimme more” demektense “I wanna go” diye bağırdığın oldu mu?

Ama bu durum fitness kraliçesi (ve şarkıcı, dansçı ve ikon) Britney’nin kendisi için böyle değil!

Son Instagram fitness videosunda görüldüğü üzere, yıldız erkek arkadaşı kişisel eğitmen Sam Asghari ile terliyor.

“Birlikte daha güçlü” yazarak paylaştığı ve 4.2 milyondan daha çok görüntülenme alan videoda, ikilinin ileri derecedeki akrobatik hareketlerini görüyoruz. Britney’e bacaklarını Sam’e sararken, şınav çekerken rastladığımız ilham verici bu video, yıldızın aynaya karşı amuda kalkmasıyla son buluyor. (İmzası haline gelen kısa şortunu da es geçmemek gerek…)

Stronger together @samasghari 👯‍♀️🍏👯‍♀️ A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on May 3, 2018 at 1:24pm PDT

Britney’in son günlerde tamamen antrenman hedeflerine ulaştığına eminiz. Zira birkaç gün önce spor salonundaki yüksek enerjili dans rutinini paylaşmıştı. İzlemek istiyorsan: