CHARLOTTE GAINSBOURG FOR NARS COLLECTION OLDUĞU GİBİ… ZARİF, FARKLI





Baştan sona kadar gerçek artistik bir işbirliği, Charlotte Gainsbourg for NARS Koleksiyonu Gainsbourg’un tarzını François Nars’ın güzellik vizyonu ile birleştiriyor.

“ Farklı tarz ve stile sahip oldukça büyüleyici biri. Sınır tanımayan, taviz vermeyen bir kariyeri olduğu için ve kendini bütünüyle buna adadığı için ona hayranlık duyuyorum. Çalışmaları tam anlamıyla onun ruhunu yansıtıyor.”

—François Nars

Charlotte Gainsbourg’un oyuncu, müzisyen ve ilham perisi olarak yer aldığı setlerdeki makyaj tecrübelerinden ilham alarak yaratılan Yaz 2017 koleksiyonu kişisel stil için yeni bir görünüm sunuyor. Duyulara hitap eden özel formüller ve renkli ürünler, Charlotte Gainsbourg tarzı etkileyici gözler ve canlı bir bitiş koleksiyona yön veriyor. Cilt, ona doğal görünüm veren yeni Hydrating Glow Tint ile enerji kazanıyor. Yanaklar kızartılıyor, yumuşatılıyor, duygularla canlandırılıyor. Dudaklar yumuşak renklerle buluşuyor.

Londra’daki anılarına ve hayatının Paris’te geçirdiği zamanlarına atıfta bulunarak; aile, arkadaşlar ve fantezilerin modern güne uyarlanmış halinden ilham alan renk tonları Charlotte tarafından özel olarak geliştirildi. Asker yeşili ve sofistike altın dokunuşların oluşturduğu ambalajlar, kadınsı kontürler ile maskülen detayların birleşimini çağrıştırıyor.

KOLEKSİYON

Lip Tint

Duyulara hitap eden, doğal görünüm sağlayan ve sınırlı sayıda üretilen formüle sahip ürünler aynı zamanda kolay bir uygulama imkanı sağlıyor.

Hydrating Glow Tint

Hafif bir yapıya sahip. Cilde sağlıklı ve doğal bir ışıltı vererek cildin donuk görünümü canlandırmaya yardımcı olan ince krem yapı. Kapatıcılık özelliği ile ten rengini eşitliyor.Yağsız formül.

Multiple Tint

NARS’ın ikonik Multiple ürünü renk veren yeni hafif yapısıyla karşınızda. Dudaklar ve yanaklarda doğal görünümlü renkleri ile canlı bir bitiş sağlıyor.

Velvet Duo Eyeshadow

Sınırlı sayıda üretilmiş duyulara hitap eden yepyeni bir formül. Mat ve ışıltılı alternatifleri ile geniş bir renk yelpazesi.

Kohliner

Belirgin ve yoğun göz makyajı için sınırlı sayıda üretilmiş renk tonları.

Au Poil Brush Roll

Beş adet tam boy fırçadan oluşan sınırlı sayıda üretim set. Her biri farklı materyalden yapılmış tutma noktası ve özel deri çantası ile lanse ediliyor.

