CHARLIZE THERON: KİLO VERECEĞİM DİYE ÖLÜYORDUM!





Hollywood’un en güzel kadınlarından Charlize Theron, yeni filmi ‘Atomic Blonde’ ile ilgili konuştu.

Hollywood’un en güzel kadınlarından Charlize Theron, yeni filmi ‘Atomic Blonde’ ile ilgili Variety dergisine konuştu. Filmde; ‘Tully’ isimli uluslararası bir ajanı canlandıran Theron, rolü için aldığı kiloları daha sonra vermekte zorlandığını söyledi: “Kilo alıp vermek, 20’li yaşlarımdakinden çok daha zor oldu. Her açıdan çok acımasız bir süreçti. Sağlığım kötü etkilendi; tükettiğim şeker beni depresyona sürükledi. Çok hastaydım. Sonrasında kiloları veremedim. Doktorumu aradım ve ‘Sanırım ölüyorum’ dedim. O da bana ‘Hayır, 41 yaşındasın, sakin ol’ dedi.”

Theron, 2003 yılında kendisine Oscar kazandıran ‘Monster’ filmi için de 18 kilo almıştı.

