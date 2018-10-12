CHANEL’İN 2019 CRUISE KOLEKSİYONUN YÜZÜ: PENÉLOPE CRUZ





Chanel’in 2019 Cruise koleksiyonun yüzü Penélope Cruz oldu. Chanel‘in siyah beyaz atmosferiyle büyüleyici görünen İspanyol aktris, Karl Lagerlfeld imzalı karelerde en duru haliyle karşımıza çıkıyor.

Chanel’in ikonik ceketleriyle buluşan şık berelerin ve dar kalıpların ön plana çıktığı bu koleksiyonun yüzü olan yıldızımız; Chanel şovuna ilk kez 1999 yılında katılmış ve gerek Oscar geceleri gerekse Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda moda evinin elbiselerini giymişti. Bizim favorimiz de kendisinin Pedro Almodóvar’ın 2009 yapımı “Kırık Kucaklaşmalar” filminde giydiği altın zincirli siyah gece elbisesi.

