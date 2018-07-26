ÇEVRESEL TOKSİNLERDEN KORUN





Vücudumuzun sistemlerini bozabilen toksinler, kilo artışından hastalıklara kadar birçok olumsuz duruma sebep oluyor. Bedenine iyi bakmak için yapabileceklerini öğren.

Yazı: Diyetisyen Berrin Yiğit

Hepimiz sadece yanlış beslendiğimiz veya hareketsiz kaldığımız için kilo almıyoruz maalesef. Bu kiloların ardında daha derin sebepler olabiliyor. Bilim adamları son zamanlarda şaşırtıcı bir veriye ulaştı: Çevresel toksinler kilo almamıza ve diyabet gibi birçok kronik hastalığa da neden olabiliyor.

Bahsettiğim şekilde alınan dirençli kiloların sebeplerini ortadan kaldıramazsak, bu kiloları vermek hiç de kolay olmuyor. Yediğimizin fazlasını yakmak gibi kalori matematiğinin her zaman cevap vermediği durumlarda, detaylı testlere bakılmalı ve bu fazla kilolar daha derin bir şekilde incelenmeli.

Vücudun Detoks Süreci

Özellikle son zamanlarda çokfazla kirleticilerin olduğu yerlerde yaşadığımız doğru. Ancak vücudumuz doğal detoks yeteneğine sahip. Peki, bu detoksifikasyonu nasıl yapıyor? Böbrekler kandan gelen toksinlerin, atıkların temizlenmesini sağlıyor. En önemli detoks organlarından biri olan böbreklerin bu görevini yapabilmesi için yeterli suya ihtiyacı var. Vücudumuzun yüzde 55-65 kadarı sudan oluşuyor. Günlük iki litre su içerek bu oranı sabit tutmaya özen göstermeliyiz ki böbrekler görevini yerine getirebilsin. Vücuttaki su yetersiz olduğunda ödem oluşur ve ödem böbreklerin işlevlerini yerine getirmekte zorlanmasına neden olur. Tabii ki arınmanın yanı sıra metabolizmanın verimli çalışabilmesi için de su çok önemli.Çünkü su, yüzde 24-30 oranındametabolizma hızını arttırmaya yardımcı oluyor.

Vücudun temizlenmesinde bağırsaklara büyük rol düşüyor. Bağırsak florasının sağlığı ve düzenli bağırsak hareketliliği çok önemli. Bağırsağımızın mikroflorası yararlı bakteriler ve diğer organizmalardan oluşuyor. Bağırsaklarımız kendi içerisinde yararlı-zararlı organizma dengesini sağlayabildiği zaman düzgün bir şekilde çalışabilir.

Cilt, vücudumuzdaki en büyük ve en iyi temizleme organıdır.Ter ile atıkların uzaklaştırılabilmesi için sauna, buhar veya detoks banyosu yapabilirsin. Özellikle İskandinav ülkelerindeki insanlar yüzlerce yıldır sauna kullanıyor. Çoğu araştırma, sauna terapisinin ağır metallerin atılımını arttırdığını gösteriyor. Ayrıca saunaya girmek veya buhar banyosu yapmak, stresin azaltılmasına ve otonom sinir sisteminin dengelenmesine de yardımcı olabiliyor.

Akciğerler, vücudun detoks takımının gizli kahramanlarıdır. Bu kahramanlar aldığımız her nefes ile taze oksijen alıp, vücudun her tarafına taşınmasına yardımcı oluyor. Akciğerlerinin gücünü iyileştirmenin ve detoksifiye etmenin en iyi yollarından biri, doğru ve derin nefesler alabilmektir.

Karaciğer vücudun en büyük iç organıdır. Kendisi vücutta 500’den fazla farklı fonksiyondan sorumlu olan bir organımız. Bu işlevlerden biri detoksifikasyon ve toksinlerin nötralize edilmesi. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalarla ve nefesle aldığımız tüm toksinler karaciğerimize uğrar; dolayısıyla karaciğer vücudun adeta gümrük kapısı gibidir.

Toksinlerden Arınmak İçin Beslenme Planın

Doğa birçok çözümü bize sunuyor. Fakat bu doğal yaklaşımların sağlıklı olabilmesi ve güzel sonuç verebilmesi için öncelikle besin eksikliğinin tamamlanması lazım. Vücudunu, mümkün olduğunca çevresel kimyasallardan arındırmak için beslenmene dikkat etmen gerek. İşte yapabileceklerin…

– Düzenli kan tetkikleri ile vitamin-mineral durumuna baktır. D vitamini, Omega-3, B12 vitamini, demir gibiyetersizliği sık gözlemlenen vitamin-mineralleri besinlerle ve gerekirse doktor kontrolünde takviyeler ile

tamamlaman gerekebilir; ihmal etme.

– Her gün düzenli olarak su ve bitki çayı içmek, tüm detoks organlarının işlevlerine destek olur. Su, zararlı kimyasalları vücuttan atmak için elzem ve vazgeçilmezdir.

– Çeşitli özellikleri ve faydaları ile yeşil çayın vücudumuzdaki doğal detoks sürecini önemli ölçüde iyileştirdiği ve geliştirdiği biliniyor. Bunun için her gün içtiğin iki litre suya ilave olarak iki-üç kupa yeşil çay iç. Hatta içine limon, portakal ve elma dilimleri, çubuk tarçın, karanfil gibi aromasını güzelleştiren ve aynı zamanda faydasını arttıran ekstra lezzetler de katabilirsin.

– Kirleticilere maruz kalan besinleri yeme. Sağlıklı bir beslenme planıyla, gökkuşağı gibi rengârenk beslen. Sebze, meyve, tam tahıllar, yüksek lifli yiyecekler ve balık gibi yağsız protein kaynaklarını seç. Mevsimi gelmiş en koyu renkli, taze sebzeleri sofranda tut. Her gün beş porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve tüket. Sebzeler hem antioksidan özelliğe sahiptir hem de detoksifikasyona yardımcı olur.

– Lif alımını arttır. Tam tahıllı besinlerin, taze meyve ve sebzelerin zengin lif içeriği sindirim sistemini destekler. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini kolaylaştırır, böylelikle kabızlığı önler. İlaveten bazı lif türleri ‘prebiyotik’ gibi davranır. Bu, sindirim sağlığı için önemlidir -bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.

– Yiyeceklerin doymuş yağ ve sodyum miktarlarını sınırlandır. Yediklerine lezzet katmak için baharatlarla harmanla. Baharatlar, yemeklerine sağlık da katar. Birçok çalışmada edilen veriler; kimyon, tarçın, zerdeçal, pul biber, sumak gibi baharatların bazal metabolik hızı arttırabileceğini, kilo vermede destekleyici olabileceğini, hatta ölüm riskini bile azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

– Yeni veriler -hareket durumumuz eskiye oranla azaldığı için- karbonhidratları doğru kaynaklardan, eskiye nazaran daha az miktarda almamız gerektiğini söylüyor. Bu nedenle karbonhidrat tüketimini iyi yönet. İnsülin duyarlılığın varsa, iyileştirebilmek için düşük karbonhidratlı beslen.

– Temiz havada, hem bedenini oksijene doyurabileceğin hem de ruhunu dinlendirebileceğin yemyeşil alanlarda egzersiz yap. Egzersiz yaparak atacağın ter ile toksinlerin de vücudundan atılmasını sağlayacaksın.

– Kanser, Alzheimer, demans gibi zihinsel hastalıkların görülme sıklığının artmasının nedeni; yediğin gıdalardan deodorantlara, temizleyicilerden deterjanlara kadar tüm malzemelerdeki toksinler ve kirleticiler. Dolayısıyla evine giren her şeyin güvenilir ve kaliteli olmasına elinden geldiğince özen göster.

– Alkol ve sigara gibi kirleticileri vücuduna alma. Çünkü bunlar hem tüm vücut sağlığını hem de yaşam kaliteni olumsuz etkiliyor.

