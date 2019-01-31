Çevreni genişletirken vereceğimiz bu tüyoya kulak vermende fayda var…

Genellikle bizimle aynı düşünceleri paylaşan ve bize benzeyen kişilerle iletişimde olmaya ve çevremizi bu şekilde oluşturmaya eğilimli oluyoruz. Ancak, yapılan araştırmalara göre bu durum yaratıcılığımızın körelmesiyle bire bir ilişkili.

Yaratıcı düşünce, farklı bakış açılarının ve düşüncelerin kombinasyonundan beslenir. Bunun yoksunluğunu yaşadığımızda ise yeni fikirler üretme konusundaki kabiliyetimizi kaybetmeye başlarız. Sizinle aynı bilgi akışına sahip kişilerden oluşan çevren, hem yaratıcılık hem de üretkenlik anlamında bir kısır döngüye girmene neden olur.

Bunu tersine çevirmek için, uzun zamandır görüşmediğin kişilerle ya da eski meslektaşlarınla tekrardan iletişime geçebilirsin.

Kaynak: Psychology Today