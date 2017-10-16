CEVİZ+KİŞNİŞ: BİRLİKTE DENEDİN Mİ?





Kuskuslu Tavuk Dolması

60 gr kuskus

45 gr kıyılmış kişniş

40 gr ufalanmış ceviz

4 adet kuru incir, kıyılmış

½ adet arpacık soğan, ince kıyılmış

½ tatlı kaşığı kimyon

4 adet derisiz ve kemiksiz tavuk göğüs bonfile

1 çorba kaşığı zeytinyağı

> Fırını 190 dereceye ayarla. 120 ml suyu kaynat, kuskusları ilave et, kapağını kapat ve ocaktan al. Beş dakika beklettikten sonra çatalla havalandırarak karıştır. Ardından kişniş, ceviz, incir, soğan, kimyon ve tatlandırmak için biraz tuz ekle. Yarısını kenara al.

> Tavuk bonfilelerin yanlarına birer kesik at ve içlerine üçer çorba kaşığı kuskuslu malzemeden doldur. Tuz ve karabiberle tatlandır.

> Yağı fırına dayanıklı bir tavada ısıt ve tavukları tavaya al. Renkleri değişinceye kadar yaklaşık üç dakika pişir. Ardından tavukları çevir ve tavayı fırına ver.

> Etlerin iç ısısı 75 derece oluncaya kadar (yaklaşık 7 dakika) fırında pişir. Kıyılmış kişnişle süsle, kenara ayırdığın kuskus karışımıyla servis yap.

4 KİŞİLİK Bir porsiyonda: 320 kalori, 12 gr yağ (1,5 gr’ı doymuş), 27 gr karbonhidrat, 170 mg sodyum, 4 gr lif, 29 gr protein

Kişnişten pek hoşlanmıyor musun? Tekrar dene; uzmanlar bu tekrarların nefreti aşka dönüştüreceğini söylüyor.

Üç Leziz Tarif Daha

1. Ballı cevizli karides: 1 çorba kaşığı bal ve 120 ml suyu karıştır. Suyu kaynat, 60 gr iri ufalanmış ceviz ekle, iki dakika daha kaynatıp süz. Izgarayı ya da tavayı yağla ve orta ateşte ısıt. ½ kilo ayıklanmış iri karidesi, ½ tatlı kaşığı karabiberle tatlandır. Karidesler pembe ve kıvrık hâle gelene dek her iki yanını da yaklaşık ikişer dakika pişir. Bir tavaya 4 çorba kaşığı yağsız yoğurt, 2 çorba kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu koy ve ocağın üzerine aktar. Karidesleri ve cevizleri ekleyip karıştır. Ocaktan al ve 2 çorba kaşığı kıyılmış taze kişnişle tatlandırıp servis yap. 4 kişilik.

2. Kişnişli pesto soslu makarna: Küçük bir tavayı orta ateşin biraz üzerinde ısıt. 30 gr cevizi yaklaşık 5 dakika kavur. Cevizleri mutfak robotuna al ve 90 gr kişniş (yaprakları ve gövdesiyle), 1 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı ceviz yağı, 1 çorba kaşığı limon suyu ve bir tutam tuz ekleyip, macun kıvamına gelinceye kadar karıştır. 500 gram yarıya bölünmüş kiraz domates ve 240 gr pişmiş burgu ya da kelebek makarna ile karıştır. Hemen servis et ya da servise kadar kapağını kapalı olarak beklet. 4 kişilik.

3. Cevizli elmalı lahana salatası: Orta boy bir tavada, orta ateşin biraz üzerinde 80 gr cevizi yaklaşık 5 dakika kavur. Kenara al. Küçük bir kâsede 60 ml misket limonu suyu, 2 çorba kaşığı aspir yağı, 1 çorba kaşığı ceviz yağı ve ½ çorba kaşığı Dijon hardalını çırp. Büyük bir kâsede 300 gr kıyılmış lahana, jülyen doğranmış bir elma ve 45 gr kıyılmış kişnişi karıştır. Sosu ekle, tuz ve karabiberle tatlandır. Karışımı bir saat buzdolabında tutarsan bütün aromalar birbirine geçer. Servis yapmadan önce kavrulmuş cevizle karıştır. 5 kişilik.

