CEVİZ KİLO VERMENİ SAĞLAR MI?





Yağ yakmana ve metabolizmanı hızlandırmana yardımcı olan cevizin diğer faydalarını öğrenmeye ne dersin?

İçeriğindeki antioksidan deposu ellagitannin yağ yakımı nda etkilidir ve bağırsaklarında prebiyotik görevi görerek kalorilerle savaşır.

deposu nda etkilidir ve bağırsaklarında görevi görerek kalorilerle savaşır. Çok iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, duygusal yemeyi tetikleyen uykusuzluk ve asabiyete karşı da etkili bir silahtır.

kaynağıdır. duygusal yemeyi tetikleyen ve asabiyete karşı da etkili bir silahtır. Kalp dostu tekli ve çoklu doymamış yağ oranının yüksek olması sebebiyle, damak tadını tatmin eder ve daha hızlı doymanı sağlar.

Gördüğün gibi ceviz kilo vermene birçok açıdan yardımcı olabilir. Miden kazındığında atıştıracağın birkaç ceviz açlığını hemen bastıracaktır. Ayrıca cevizi rondoda çekip kırıntı hâline getirerek yemeklerinde kıtır bir üst kaplama olarak kullanabilirsin.

Kaynak: Kaliforniya Üniversitesi Klinik Beslenme Bölümü Başkanı Dr. Zhaoping Li; Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı



