CERRAHLARIN DİNLEDİĞİ TOP ROCK ŞARKILARI (VİDEOLU)

Spotify ve doktorlar için bilgi paylaşımı uygulaması olan Figure 1’in verilerine göre cerrahlar ameliyat sırasında Rock dinliyor. Araştırma, cerrahların yüzde 90’ının ameliyathanede müzik dinlemeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Doktorların ameliyata rock müzikle girdiklerini biliyor muydunuz? Hastalar ameliyathanede sakinleştirilmiş bir şekilde yatarken, cerrahlara Metallica, Led Zeppelin, AC/DC ve Scorpions gibi rock grupları eşlik ediyor. Spotify ve Figure 1 tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkeden cerrahlarla yürütülen araştırmaya göre rock, yüzde 49 ile cerrahların operasyon sırasında en çok dinledikleri müzik türü. Rock’ı, yüzde 48 ile pop, yüzde 43 ile klasik müzik, yüzde 24 ile caz, yüzde 21 ile R&B takip ediyor*.

New York’ta Mount Sinai Health System’da damar ve nakil cerrahı olarak görev yapan Dr. Alan I. Benvenisty, girdiği ameliyatlarda rock müzik dinlemesi ile bilinen bir doktor. “İnsanların hayatları benim ellerimde ve rock dinlemek beni rahatlatıyor, böylece tüm dikkatimi hastalarıma veriyorum” diyor ve ekliyor “Gençlik yıllarımdan bildiğim müzik gruplarını dinliyorum ve bu nostalji hissi beni sakinleştirerek, odaklanmamı sağlıyor”.

Bilgi paylaşımı sağlık uygulaması üzerinden yürütülen araştırmaya göre, cerrahların ve cerrahi alanında çalışan personelin neredeyse tamamı (yüzde 90) ameliyathanede müzik dinliyor, yüzde 89’u ise müziği, albümler yerine çalma listeleri üzerinden dinlemeyi tercih ediyor. Doktorların neredeyse 3’te 1’inin (yüzde 31) sırayla dinledikleri 5’ten fazla çalma listesi bulunuyor.

Araştırmaya katılan doktorlar, müziğin ameliyathanede onları sakinleştirdiğini ve rahatlattığını, ruh hallerine iyi geldiğini, odaklanmalarını sağladığını ve sessiz anlarda tansiyonu düşürdüğünü söylüyor. Araştırmaya katılan cerrahlardan biri şöyle diyor: “Müzik, sinirleri yatıştırıyor ve ameliyat ekibinin moralini yükseltiyor.” Bir diğer doktor ise “Müzik bazı anlar ameliyathane ortamının daha sakin ve koordine olmasını sağlıyor; bazı anlarda ise ortamın temposunu artırıyor” diyor.

Ameliyathanelerdeki müzik seçimi sadece medikal ekibe ait değil. Bazı cerrahlar istek şarkı aldıklarını da belirtiyor. Eğer hasta uyanıksa, onun da söz hakkı oluyor. Araştırmaya katılan bir doktor şöyle diyor: “Hastaların uyanık olduğu sezeryan ameliyatları yapıyoruz. Eğer hastaların bir tercihi olursa onların istedikleri müzikle ilerliyoruz. Eğer bir tercihleri yoksa, eski TV programlarından ya da eski parçalardan eğlenceli şarkılar çalıyoruz.”

Rock müzik, işleri operasyonlar sırasında hastaları uyur halde tutmaya odaklanmak olan medikal profesyonellerin de tercihi. Anestezistler, anesteziyoloji personeli ya da sertifikalı anestezi hemşirelerinin yüzde 59’u pop müzik, yüzde 44’ü ise çalışırken rock müzik dinlediklerini söylüyor.

Elbette, güvenlik her şeyden önce geliyor. Araştırmaya katılanlar, ameliyat sırasında kritik noktalarda ya da bir takım komplikasyonlar gelişirse müziğin sesinin kısıldığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan cerrahların çalma listelerinde bulunan TOP rock şarkılarını aşağıda görebilirsiniz:

Cerrahların ameliyat sırasında dinledikleri TOP rock şarkılarının çalma listesi olarak linki ise burada: https://open.spotify.com/user/spotifyusa/playlist/5HKqLEIIwlcj3t4nha4TdD

• “Rock You Like a Hurricane” – Scorpions

• “Sweet Child O’ Mine” – Guns N’ Roses

• “Just What the Doctor Ordered” – Ted Nugent

• “Break on Through” – The Doors

• “Paint it, Black” – The Rolling Stones

• “Whole Lotta Love” – Led Zeppelin

• “We Will Rock You” – Queen

• “Back in Black” – AC/DC

• “Cocaine” – Eric Clapton

• “The Wind Cries Mary” – Jimi Hendrix

• “Should I Stay or Should I Go” – The Clash

• “Like a Rolling Stone” – Bob Dylan

• “Rebel Rebel” – David Bowie

• “Beautiful Day” – U2

• “Why Can’t This Be Love” – Van Halen

• “Iron Man” – Black Sabbath

• “Who Are You” – The Who

• “Barracuda” – Heart

• “Rock and Roll All Night” – Kiss

• “Tom Sawyer” – Rush

• “Edge of Seventeen” – Stevie Nicks

• “All Right Now” – Free

• “Sympathy for the Devil” – The Rolling Stones

• “Stairway to Heaven” – Led Zeppelin

• “Ace of Spades” – Motörhead

• “Nothing Else Matters”- Metallica

• “Piece of My Heart” – Janis Joplin

• “Under the Bridge” – Red Hot Chili Peppers

• “American Woman” – Lenny Kravitz

• “Take it on the Run” – REO Speedwagon

• “Animal” – Def Leppard