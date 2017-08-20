ÇEKİCİ KADINLARIN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ



Çekici kadınların bu özelliklerine nasıl sahip olduğunu düşünüyorsan, farklarıyla beraber bu boyutları birlikte inceleyelim.

1- Hayatlarını erkeklerin yönetmesine izin vermezler

Yeni birisiyle tanıştın ve ertesi gün mesaj geldi. İşini, yemeğini bırakıp mesaja yanıt verdin. Çünkü bu mesajın o an her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyordun. Ardından, seninle buluşmak istediğini, cuma günüz arkadaşlarınla yapacağın buluşmayı iptal edip edemeyeceğini söyledi.Kabul ettin. Cuma gecesi gelip çattığında, buluştuğun erkeğin çoktan hayatının aşkı olduğuna karar vermiştin bile…

İlgiden ya da mesajlardan heyecanlanman normal. Sonuçta eğlenceli bir iş. Onu bir an önce görmek istemen de tamamen normal. Hatta onunla yapacağın ilk öpüşmenin ve seksin hayalini kurmak da öyle. Ancak en başından çok büyük bir hata yaptığının farkında olmalısın. Onu, kendi hayatından daha önemli bir pozisyona konumlandırdın. Kanıtlaması için herhangi bir şey bıraktın mı, hayır. Ona gizemli gelebilecek herhangi bir boşluk bırakıyor musun? Bunun da cevabı hayır.

Mesele zor elde edilen olmak değil; karşındaki insana kendi hayatının ne kadar önemli ve saygı duyulması gereken bir şey olduğunu belirtmek. Önce kendisini kanıtlaması ; aynı zamanda da senin değerini de özümsemesi gerek. Eğer kendinden taviz vermek yerine kendinden emin olursan, işler çok daha doğal gelişecektir. O yüzden karşındaki erkeğin sözleri ve talepleri doğrultusunda yaşamaktansa kendi kişiliğini asla geri plana atmamalı ve onun da bunu kavramasını sağlamalısın.