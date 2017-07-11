CAROUSEL GYMOTION, SPOR ETKİNLİĞİNİ MUHTARLIKLARLA BAŞLATTI





Carousel alışveriş merkezinde bulunan Gymotion Spor Salonu, sporu geniş kitlelere yayıp,sağlıklı yaşamı sporla yaygınlaştırabilmek adına 08 Temmuz -06 Ağustos Tarihleri arasında (hafta sonları) muhtarlıklarla ortak Spor etkinliğini Çamlık Park’da başlattı.

8 Temmuz’da startı yapılan spor etkinliğine sanatçı Orhan ÖLMEZ ve Serra TOKER ‘de katıldılar. Gymotion profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde Zumba-Pilates ve Yoga dersleri ücretsiz olarak canlı müzik eşliğinde Bakırköy halkına sunularak sporun yaşamdaki faydaları uygulamalı olarak deneyimletildi. Bakırköy halkının etkinliğe yoğun ilgisinin 6 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.



