CAROUSEL DECATHLON HİZMETE AÇILDI

22 Yıldır Sosyal bir yaşam merkezi olarak ziyaretçilerine yenilikleri deneyimleten Carousel alışveriş merkezi, dinamik markaları bünyesine katmaya devam ediyor.

Fransız devi, inovasyon harikası Decathlon markası Carousel 1.kat’da hizmete açıldı. 70 farklı inovatif spor ürünlerini, fiyat avantajıyla ziyaretçileriyle buluşturan Decathlon Bakırköy’ün merkezinde Carousel’de misafirleriyle buluştu. Her gün sunduğu en iyi kalite, en uygun fiyat servisini 7’den 70’e her seviyeden sporcunun ve spor yapmak isteyenlerin beğenisine sunulmuştur.