HAYAT KISA, ÇANTANIN İÇİ KARIŞIK





Fikri sevdik, yalınlığını beğendik ve mottolarına hayran kaldık! O zaman hayatını kolaylaştıracak çantalar şöyle gelsin…

Mottonun ‘rahat olmak ve her andan keyif almak’ olmasını ister misin? Su geçirmez rengarenk CHILLAX çantalar, günlük koşturmacalarında kurtarıcın olacak.

Çantanın içinde kaybolmaktan sıkıldıysan Chillax çantalar yanına almak istediğin her şeyi düzenli bulmanı sağlıyor, üstelik en değerli eşyalarını sıvı dökülme tehlikesinden koruyor.

Bu el yapımı tasarımlar; eğlenceli sloganları ile kısa sürede vazgeçilmezin olmaya aday! Fiyat: 70-150 TL



