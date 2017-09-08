‘CANLI SAHNE’DEN EFSANE GEÇTİ: MFÖ

Efsane grup MFÖ yaz bitmeden bir kez daha hayranlarıyla buluştu. Red Bull Canlı Sahne konser serisinin ilk etkinliğinde sahne alan grup 200 kişiye özel bir konser verdi.

‘Mazeretim var’ şarkısıyla sahneye çıkan MFÖ gece boyunca her döneme damgasını vuran şarkılarını söyledi. Mazhar Alanson’un “Biz de sizlerin yaşındayken, hayatı çok özgür sanıyorduk. Ancak anladık ki hayat o kadar da özgür değilmiş. Hayatta bazı şeyleri yapmak mecburenmiş” cümlesinin ardından tüm salon coşkuyla, bir ağızdan “Mecburen” şarkısını söyledi. MFÖ’nün performansı, eş zamanlı olarak RedBull.com üzerinden yayınlandı.

Efsane grup MFÖ yaz bitmeden bir kez daha hayranlarıyla buluştu. Red Bull Canlı Sahne konser serisinin ilk etkinliğinde sahne alan grup 200 kişiye özel bir konser verdi. ‘Mazeretim var’ şarkısıyla sahneye çıkan MFÖ gece boyunca her döneme damgasını vuran şarkılarını söyledi. Mazhar Alanson’un “Biz de sizlerin yaşındayken, hayatı çok özgür sanıyorduk. Ancak anladık ki hayat o kadar da özgür değilmiş. Hayatta bazı şeyleri yapmak mecburenmiş” cümlesinin ardından tüm salon coşkuyla, bir ağızdan “Mecburen” şarkısını söyledi. MFÖ’nün performansı, eş zamanlı olarak RedBull.com üzerinden yayınlandı.

Türk pop ve rock müziğinin sevilen grubu MFÖ, Zorlu PSM Studio’da gerçekleşen Red Bull Canlı Sahne konser serisinin ilk konuğu oldu. 200 kişiye özel bir konser veren grup sahneye “Mazeretim Var” şarkısıyla çıktı. Gece boyunca “Güllerin İçinden”, “Sakın Gelme”, “Yalnızlık Ömür Boyu”, “Ali Desidero” gibi tüm dönemlere damga vuran şarkılarını söyledi. Grup sık sık genç seyirci kitlesiyle interaktif bir şekilde muhabbet etti ve onların nabzını yokladı.

Mazhar Alanson şarkı aralarında seyirciyi çalacakları şarkıya ısındırmak için bazı ipuçları verdi. Alanson, “Biz de sizlerin yaşındayken, hayatı çok özgür sanıyorduk. Çimen, özgürlük kokardı. Hayatın dikenli tellerinde ilerlerken anladık ki hayat o kadar da özgür değilmiş. Hayatta bazı şeyleri yapmak mecburenmiş” dedikten sonra başlayan melodiyle birlikte tüm salon coşkuyla, bir ağızdan “Mecburen” şarkısını söyledi.

Dinleyicilerin gece boyunca eşlik ettiği efsane grubun eğlenceli performansı, eş zamanlı olarak internet sitesi üzerinden canlı yayınlandı. MFÖ, konsere “Sude” şarkısıyla veda etti.