CANLAN BAKALIM!

Her zamanki sıcak duşunu almamak için sebeplerin var.

PLOS One tarafından yapılan güncel bir çalışmada, düzenli fiziksel aktivitenin ardından sıcak suyla başlayıp soğuk suyla biten bir duş almanın, hastalık gerekçesiyle işe gitmeme oranlarını yüzde 54 düşürdüğü görüldü. Deneyin katılımcıları enerji seviyelerinin ve yaşam kalitelerinin de yükseldiğini not etti. Başlamak için aşağıdaki planı takip et.

1- Suyun ısısını düşür

Bir çift kaşığı dondurucuya koy. (Bu konuya sonra geleceğiz.) Ardından duşu ılık suya ayarla. Her 15 saniyede bir ısıyı biraz daha düşür. Nefesin kesilmeye başladığında 3 dk dayanmaya çalış. Bu, sinir sistemini hızlı bir şekilde uyaracak norepinefrin salgılamanı sağlar. Bu sayede bünyen uykusuzlukla baş etmene yardım eden dinç ve canlı bir moda geçebiliyor.

2- Gözaltlarını kaşıkla

Grooming Clinic’in kurucusu Steven O’Neil, “Enerjik hissetmenin yarısı enerjik görünmekte yatar. Ve yorgun olduğunda bunu ilk ele veren gözlerdir” diyor. Duş aldıktan sonra buzluktaki kaşıkları kap, soğuk suya sok ve gözaltı morluklarını hafifletmek için 60 saniye kadar gözaltı torbalarının üstünde beklet. Ardından soğuk bir bez veya havluyu yüzüne ser. Bu hem enflamasyonu engeller hem de daha sıkı ve canlı görünmesini sağlar.

3- Canlandırıcı bakım

Son adım, uyanık görünümü sabitlemeyi sağlıyor. Mount Sinai ÜniversitesiTıp Fakültesi’nden dermatolog Dr. Angela Lamb, “Standart yüz yıkama jelini canlandırıcı özelliği olan bir tanesiyle değiştir” diyor. Lamb, ginseng içeren bir bakım ürünü kullanmanın hem cildini hem beynini uyandıracağını söylüyor. Ayrıca iyi bir gözaltı kremi de hızla nüfuz eder, daha zinde ve daha aydı