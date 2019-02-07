Sevgililer Gününde seçtiğin göz alıcı kıyafeti tamamlamak için ihtiyacın olan herşey Calzedonia’da.

Birbirinden farklı ürünler sunan ve her tarza hitap eden Calzedonia, Sevgililer Günü temasına uygun olan en trend aksesuarları tekrar yorumluyor.

Son yılların vazgeçilmez modası file çorapları kalp desenleri ile süsleyen Calzedonia, soket çorapları ise pembe ve kırmızı renkte kalp aksesuarları ile süslüyor. Sevgililer Gününe uygun birçok ürün tasarlayan Calzedonia’da aradığını bulacaksın.

Seksi, dinamik ve ışıltıyı seven kadınlara hitap eden Calzedonia ile Sevgililer gününde yine mükemmel gözükmeyi başaracaksın!