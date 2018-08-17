CALVIN HARRIS VE SAM SMITH’İN EN YENİSİ: “PROMISES”





Calvin Harris ve Sam Smith’in bu işbirliği senin de çok hoşuna gidecek!

Müzik listelerini altüst eden pek çok hit şarkıya imza atan Grammy ödüllü DJ Calvin Harris ve Oscar, Grammy ödüllü İngiliz sanatçı Sam Smith’in ortak projesi “Promises” Sony Music etiketiyle yayımlandı. Şimdiden önde gelen bir çok mecra tarafından tam not olan şarkının sözleri ise Calvin Harris, Sam Smith ve Jessie Reyez imzası taşıyor.

Şarkılarıyla kariyerinde hızlı ve iddialı yükselişini sürdüren Calvin Harris, Dua Lipa ile ortak çalışması “One Kiss” ile de dünya listelerinde 1 numaraya kadar yükseldi.

12 milyon albüm ve 42 milyon single satışı gerçekleştiren, YouTube’da 9 milyar izlenmeyi geçen, çok sayıda platinum single’ı ve sahip olduğu Grammy ödülü ile modern dans müziğinin en başarılı figürlerinden olan Calvin Harris, Sam Smith ile hazırladığı çalışması olan “Promises” ile bu yaza ikinci kez damgasını vuracağa benziyor.



