CALVIN HARRIS VE DUA LIPA’TAN YENİ KLİP!

| 7 Mayıs 2018| YAŞAM

 

 


Havalar her ne kadar kapalı olsa da, içini ısıtacak bir haberimiz var.  Sana yazın hit şarkılarından birinin müjdesini verelim. Grammy ödüllü elektronik müzik prodüktörü Calvin Harris, 2017’nin en sivrilen sanatçılarından  Dua Lipa’nın kendisine eşlik ettiği yeni single çalışması “One Kiss”in bir hayli renkli olan klibi yayınlandı. Yaza damgası vurulacağı konuşulan ve listelerin ilk sıralarından düşmeyen şarkının renkli sahneler içeren video klibi Emil Nava yönetmenliğinde çekildi. Yayımlandığı günden bugüne 120 milyonu aşkın dinlenme yakalayan “One Kiss” İngiltere’nin iTunes, Spotify, Apple Music ve Shazam listelerinde 1 numaraya yükselmesinin yanı sıra pek çok ülkenin müzik listelerine ilk sıradan girdi.

Başarılarını albüm satış ve dinlenme rakamlarıyla da kanıtlayan Calvin Harris, gündemimizden düşmeyen yakışıklılardan biri.  Bugüne dek Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, Katy Perry ve Ellie Goulding gibi dünyaca ünlü pek çok sanatçıyla başarılı çalışmalara imza atan ve Grammy dahil pek çok ödülü kucaklayan DJ’in  (ve stil ikonlarımızdan biri olan Dua Lipa’nın) gelecek sürprizlerini merakla bekliyoruz.

Last modified: 7 Mayıs 2018

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