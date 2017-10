CADILAR BAYRAMINA HAZIR MIYIZ MİLLET?

Instagram, Cadılar Bayramı yaklaşırken kolaylıkla yapılabilecek bayramın ruhuna uygun makyajlarını sunan en yetenekli makyaj sanatçılarını derleyerek bir takip listesi çıkardı. Seçilen Instagrammer’lar, Cadılar Bayramı’nda farklılaşıp biraz bilim kurgudan, uzaya farklı temalardan esinlenerek klasik Cadılar Bayramı görünümünden ayrışmak isteyenler için bütün öneri ve ipuçlarını adım adım anlatıyor.

Birmingham’da yaşayan 21 yaşındaki Penelope Gwen (@pennold), üç boyutlu bir göze sahip bir holografik, gotik-glam kafatası yarattı. Penelope, Kat Von D’yi de içeren çeşitli tasarımcılar ve güzellik markalarıyla çalıştı ve güzellik üstadı Pat McGrath’ı Instagram takipçilerinden biri olarak görüyor. Adım adım talimatlar da dahil olmak üzere, linkten bu görünüme ulaşılabilir.

16 yaşında ve Leeds’te yaşayan Abby Roberts (@abbyrobertsartistry), alaylı bir makyaj sanatçısı ve daha güzel bir Cadılar Bayramı görünümü için mükemmel, eflatun tonlarında mor ve hafif dokunuşlarla parıldayan “Karanlık Peri” makyajı üretti. Bu görünümün nasıl elde edildiğini buradan görülebilir.

Birmingham’da bulunan 18 yaşındaki Bethan Weston (@bethanweston), uzaylı temalı Cadılar Bayramı kıyafeti için ideal, ışıltılı, uzay çağı görünümü yarattı. Son görünüm, artı adım adım talimatlar, burada bulunabilir.

Belfast’ta bulunan 23 yaşındaki Irene De Sá (@dsamakeup), Make Up For Ever sertifikalı bir sanatçı. Irene çiçek ve mücevherle süslü, parlak cilde sahip bir toprak anadan esinlenilmiş kafatası çıkardı.

18 yaşındaki Rotherham’da bulunan alaylı sanatçı Isabelle Lockett (@isabelle_makeup_), karanlık, uzaylı benzeri gözleri ve gümüş flaşları içeren bir Mars prensesi görünümüne büründü.