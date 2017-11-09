BUZDOLABINI NASIL ORGANİZE ETMELİSİN?





Kişisel bir buzdolabı bakım sistemi oturtman seni daha sağlıklı ve mutlu yapacak, emin ol. Temiz ve düzenli bir buzdolabı için neler yapman gerektiği burada yazılı.

Neyin kalıp neyin gideceğine karar vererek işe başlayabilirsin.

Bütün buzdolabını (buzluk dahil) gözden geçirdikten sonra, son kullanma tarihi geçmiş, ihtiyacın olmayan her şeyi eleyerek temizliğe başlayabilirsin.

Temizlik önemli

Temiz bir sünger alın ve temiz bir başlangıç için bütün rafları iyice sil. Daha sonra kalan ürünleri temiz görüntüyü bozmamak için ambalajlarını teker teker silerek geri koyabilirsin.

Benzer ürünleri aynı raflarda toparlamaya ne dersin?

Bu sayede bir sürü çeşit bir arada duracak ve siz de bir ürünü ikinci kez almaktan ve dolayısıyla israftan kurtulabilirsin. Daha eski ürünleri daha öne yerleştirmek yararınıza olacaktır. Böylece ilk olarak onları tüketebilirsin.

Alanı idareli kullanmak için…

Dolabın dışında bekleyebilecek ve paketi açılmamış ürünleri, kullanma talimatlarını okuduktan sonra, kiler dolabında saklayabilir; açıldıktan sonra buzdolabına yerleştirerek elinizdeki alanı idareli kullanabilirsin.

Şeffaf saklama kapları hayatınızı kolaylaştırıyor

Saklama kapları sayesinde içlerindeki yiyecekleri hemen tanıyabilir, gözünden kaçmalarını engelleyebilirsin. Ayrıca yumurtalar, baharatlar gibi daha küçük yiyecekler için küçük çekmeceli plastik şeffaf buzdolabı saklama kapları kullanabilir, bu sayede düzeni sağlayabilirsin.

Soğutulma ihtiyaçlarına göre yiyecekleri gruplara ayırabilirsin

En düşük ısıya ihtiyaç duyan gıdalar süt ürünleri ve etlerdir. Bu yüzden özel bir çekmecen yoksa bu ürünleri en alt rafın arkalarına doğru yerleştirebilirsin. Sebzeler neme dayanıklılarken (Orta ve üst raflar), meyveleri nemsiz ortamda tutmak gerekir. (Alt raflar) Çeşniler genelde doğal koruyucu özelliği olan tuz ve sirkeye sahip oldukları için diğer pastörize sıvılarla (portakal suyu, bazı sütler vb.) kapı içerisine yerleştirilebilirler.



