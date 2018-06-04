“BÜYÜK” DOĞUM GÜNÜNDE KİLO ALMA DİYE…





30’a ya da 40’a giriyorsun… Bu önemli günde hediyeler, kutlamalar ve pastalar havada uçuşurken, pantolonunun sıkmaya başlaması hiç de şaşırtıcı değil.

TUZAK #1

30’lu yaşlarda bir yandan kendine güvenin ve seksten aldığın keyif tavan yaparken, diğer yanda kas kitlen yer yıl yüzde bir oranında azalmaya başlıyor. Tüm keyfin kaçtı değil mi?

KAÇIŞ PLANIN: Nottingham Üniversitesi’nden Metabolizma Fizyolojisi Profesörü Ian Macdonald, bu yaşlardaki kas kaybının yaşlanmaya dayalı olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Kas kitlesi uzun süre korunabilir hatta geliştirilebilir. İşin aslı, yaşlandıkça hayat tarzımız değişir ve daha az egzersiz yapmaya meyilli oluruz. Bu yaşlardaki kas kaybı aslında buna bağlıdır.” Haftada üç gün ağırlık egzersizi yapmıyorsan, başlamanın tam zamanı.

TUZAK #2

40. doğum günün geldi çattı. O zaman Ian Macdonald’ın sana bir haberi var: “40’lı yaşlarda progesteron, östrojen ve testosteron hormonlarındaki değişiklikler vücuttaki yağ dağılımını etkileyebilir, bu yüzden karın bölgesinde eskisinden daha fazla yağlanma oluşmaya başlayabilir.”

KAÇIŞ PLANIN: Lif tüketimini arttır! Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre günde 30 gram lif tüketmek, bel bölgesindeki yağları azaltmada kısıtlama diyetleri kadar etkili. Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert, kabızlığa yatkınsan beslenmene daha fazla keten tohumu veya baklagiller gibi çözünür lif kaynakları eklemeni öneriyor. Böylece sindirim sistemin daha rahat çalışacak.

TUZAK #3

Ülkemizde menopoza girme yaşı 45-55 arası. Bu dönemde düşen hormon seviyesi ne yazık ki sarkopeniye, yani yaşlanmaya bağlı kas kaybına sebep oluyor.

KAÇIŞ PLANIN: Kasları beslemenin en iyi yolu, bildiğin üzere protein tüketmek. Elbette aşırıya kaçmadan. Lambert, “Her öğünde protein tüketmeye özen göster ama kalori değerlerine dikkat et” diyor ve ekliyor; “Daha az kas kitlesi, daha az enerji yakma potansiyeli demektir. Ana protein kaynağı olarak yağlı balıkları tercih edebilirsin.”

