BURNUMUZU İKLİMLER ŞEKİLLENDİRMİŞ





Burnumuz, tartışmasız bir şekilde yüzümüzün en belirgin parçasıdır ve bazı insanların burunları diğerlerinden daha belirgin ya da büyük olmasına rağmen genel haliyle burun şekilleri ve biçimleri insanlara özgüdür.

Burun şekliniz elbette ki anne-babanın burun şekline, yani onlardan aldığınız genlere bağlıdır. Peki dünyadaki burun şekillerinde görülen varyasyonu yönlendiren başka bir element var mı?

Var. İklimler…

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, burnumuz ve iklim ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:

SOĞUK VE KURAK BÖLGELERDEKİLER UZUN, İNCE BURUNLU

“İngiliz anatomist ve antropolog Arthur Thomson, 1800’lü yıllara gelindiğinde daha soğuk, kurak bölgelerde uzun, ince burunların oluşma eğilimi gösterdiğini, buna karşın daha kısa, daha geniş burunların daha sıcak, daha nemli bölgelerde daha sık göründüğünü belirtti. Bu kural şimdi Thomson’un burun kuralı olarak anılmaktadır.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nde ilk kez canlı insan ve üç boyutlu yüz görüntüleme yöntemiyle bu teori test edildi. Araştırmacılar, burun büyüklüğünün iklim için bir adaptasyon olarak gelişip gelişmediğini ortaya çıkarmak için yola çıktılar.

Batı Afrika, Doğu Asya, Güney Asya ve Kuzey Avrupa kökenli insanlar incelendi. Her birinin burun deliği genişliği, burun delikleri arasındaki mesafe, burun yüksekliği, burun sırtının uzunluğu, burun çıkıntısı, dış burun bölgesi ve burun delikleri ölçüldü.

GENİŞ BURUN DELİKLİLERİN ATALARI…

Üç boyutlu veriler analiz edildikten sonra, burun deliklerinin genişliği ve burun ölçütlerinin tek başına tesadüfen açıklanamayacağı sonucuna varıldı. Ayrıca, geniş burun deliklerinin, ataları daha sıcak, daha nemli bölgelerde gelişen popülasyonlarla ilişkili olduğu keşfedildi. Bu, iklimin burun şekli evriminde itici bir faktör olduğu fikrini doğurdu.

Teori, burun deliklerinin daralması hava akışını, mukusla örtülü nazal membranın içeri giren havayı daha verimli bir şekilde ısıtıp nemlendirebileceği şeklindedir. Bu, daha dar burunları olan kişilerin daha soğuk iklimlerde daha iyi ayakta kalmasına yardımcı olur ve bu nedenle üreme olasılığını artırır.”

