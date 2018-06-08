BURGAZADA’DA KENDİNİ KEŞFETME YOLCULUĞUNA ÇIK!





Yunanca’da “varolma” anlamına gelen İparho, Burgazada’nın yeşil doğası içerisinde kapılarını açtı. İparho’da psikoloji, felsefe, sanat, nefes, yoga, meditasyon, hareket ve farkındalık atölyeleri gibi farklı etkinlikler düzenlenecek.

Psikolog Marianna Vasiliadiz’in kurucusu olduğu insanın varoluş şeklini keşfetmesine ön ayak olacak ve farklı deneyimler ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan İparho, şehrin kalabalığı ve gürültüsünden kaçıp kendilerine dönmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası.

Burgazada’nın yeşil doğası içerisinde konumlanan İparho, Haziran ayı itibariyle etkinliklerine başlayan mekanda büyüklere masallar, yoga terapileri, çocuklarla felsefe, sağlıklı yaşam farkındalık semineri, müzik ile kişisel farkındalık çalışmaları yanı sıra toprak ve doğayla bütünleşme imkanı sağlayacak. Uzman kişiler tarafından verilecek atölyelerin yer alacağı merkez’de yıl boyunca yorucu şehir yaşantısından biraz uzaklaşıp “nefes” almak isteyenleri Burgazada’ya bekliyor.

https://www.iparho.com/



