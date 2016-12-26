BURCUNA GÖRE HANGİ KAHVE SENİNKİ?

BOĞA BURCU



Yalın, çözümcül ve pratik Boğa için en uygun kahve filtre kahve.

İKİZLER BURCU



Sosyalleşmeyi en çok seven burçlardan olan İkizler, çift yönlü kişiğiyle tanınır. Onun karışık ruhuna bol vanilyalı bir Latte iyi gider.

YENGEÇ BURCU

Duyguları ve içgüdüleri temsil eden Yengeç, evcimen burç olarak bilinir. Elma tarçınlı karamel, ona ev ruhunu hissettireceği için idealdir.

ASLAN BURCU

Her zaman son moda trendleri takip eden Aslan burcu, yoğun ve farklı şeyleri severek arzularını tatmin eder. Sezonun en son ve en popüler kahvesi tam da ona göre! Geçen yazın pembe içeceği sanki onun için yaratılmış mesela. (Hindistan cevizi sütlü Çilekli Akai) Eğer kış için önereceksek de Gingerbread Latte, tam onun ağız tadına göre!

BAŞAK BURCU



Dünya burcu olarak geçen Başak, saflığı ve temizliği simgeler. Önereceğimiz şey bir kahve değil, o yüzden. Yeşil çayın ta kendisi! Metabolizmaya ve ruhuna iyi gelecek. Tabii ki sütsüz ve şekersiz!

TERAZİ BURCU

Zodyak’ın sosyal kelebeği, enerjisini insanlarla paylaşmayı çok sever. İçeceğini bile moduna ve giyimine göre seçebilir. Frappucino tam onun havalarına uygun! Tabii kabul edelim 400 kalorilik bir kahveden bahsediyoruz, bol kremalı.

AKREP BURCU

Tutku insanı Akrep, enerjisini insanlara akıtmayı sever. En koyu kahveler, onun ruhunu okşar, hatta kendisini bu şekilde daha seksi hisseder. Süte, kremaya, şekere ihtiyacı yoktur.

YAY BURCU

Her zaman dünya işlerini anlamaya çalışan Yay’ın içecekleri kesinlikle Sumatra ve Komodo Dragon’u. (Her ikisi de Pasifik Asya’dan)

OĞLAK BURCU



Uzun soluklu planlar ve aşk rutini için her zaman oldukça soğukkanlı ve ciddi olan Oğlak’ın vahşi tutkulu yanını pek kimse bilmez. Onun ruhuna iyi gelcek içecek tek şatlık bir espresso. Tüm gün için enerjiye ihtiyacı var.

KOVA BURCU

İnsanlık için çaba sarf eden Kova, Zodyak’ın da en asisi. Sürekli beyin fırtınaları yapar durur. Ona en yakın Starbucks’ta, öneriler bölümüne bakması gerek. Her kahve onun için olabilir, hiçbir kahve onun için olmayabilir.