BURCUNA GÖRE HANGİ KAHVE SENİNKİ?
Şimdiye kadar pek çok defa Starbucks’tan kahve almışsındır. Ama hangi kahvenin sana yani kişliğine uygun olduğunu hiç düşündün mü? Biz biliyoruz, hem de burcuna göre… Şimdi arkanı yaslan ve haftalık burcunu okumak yerine hangi kahvenin seninle özdeşleştiğine bir bak. Daha çok eğleneceğin kesin!
KOÇ BURCU:
Zodyak’ın ilk burcu Koç, heyecanlı, eğlenceli, maceraperest ve zorlayıcı bir burç olarak bilinir. Sabırsız bir burç olduğu için ona en hızlı kahveyi vermek zorundasın. Yoksa beklemez, gider. Klasik bir kahveyle Koç’un gönlünü mest edebilirsin. Yeter ki beklemesin. .
BOĞA BURCU
Yalın, çözümcül ve pratik Boğa için en uygun kahve filtre kahve.
İKİZLER BURCU
Sosyalleşmeyi en çok seven burçlardan olan İkizler, çift yönlü kişiğiyle tanınır. Onun karışık ruhuna bol vanilyalı bir Latte iyi gider.
YENGEÇ BURCU
Duyguları ve içgüdüleri temsil eden Yengeç, evcimen burç olarak bilinir. Elma tarçınlı karamel, ona ev ruhunu hissettireceği için idealdir.
ASLAN BURCU
Her zaman son moda trendleri takip eden Aslan burcu, yoğun ve farklı şeyleri severek arzularını tatmin eder. Sezonun en son ve en popüler kahvesi tam da ona göre! Geçen yazın pembe içeceği sanki onun için yaratılmış mesela. (Hindistan cevizi sütlü Çilekli Akai) Eğer kış için önereceksek de Gingerbread Latte, tam onun ağız tadına göre!
BAŞAK BURCU
Dünya burcu olarak geçen Başak, saflığı ve temizliği simgeler. Önereceğimiz şey bir kahve değil, o yüzden. Yeşil çayın ta kendisi! Metabolizmaya ve ruhuna iyi gelecek. Tabii ki sütsüz ve şekersiz!
TERAZİ BURCU
Zodyak’ın sosyal kelebeği, enerjisini insanlarla paylaşmayı çok sever. İçeceğini bile moduna ve giyimine göre seçebilir. Frappucino tam onun havalarına uygun! Tabii kabul edelim 400 kalorilik bir kahveden bahsediyoruz, bol kremalı.
AKREP BURCU
Tutku insanı Akrep, enerjisini insanlara akıtmayı sever. En koyu kahveler, onun ruhunu okşar, hatta kendisini bu şekilde daha seksi hisseder. Süte, kremaya, şekere ihtiyacı yoktur.
YAY BURCU
Her zaman dünya işlerini anlamaya çalışan Yay’ın içecekleri kesinlikle Sumatra ve Komodo Dragon’u. (Her ikisi de Pasifik Asya’dan)
OĞLAK BURCU
Uzun soluklu planlar ve aşk rutini için her zaman oldukça soğukkanlı ve ciddi olan Oğlak’ın vahşi tutkulu yanını pek kimse bilmez. Onun ruhuna iyi gelcek içecek tek şatlık bir espresso. Tüm gün için enerjiye ihtiyacı var.
KOVA BURCU
İnsanlık için çaba sarf eden Kova, Zodyak’ın da en asisi. Sürekli beyin fırtınaları yapar durur. Ona en yakın Starbucks’ta, öneriler bölümüne bakması gerek. Her kahve onun için olabilir, hiçbir kahve onun için olmayabilir.
BALIK BURCU
Empati yeteneği gelişmiş Balık için beyaz çay en doğru adres. Spiritüel ruhunu yansıtacağı içeceğiyle mutlu olmasını bilir.