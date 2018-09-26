“BUGÜN NE PİŞİRSEM?”





“Bugün ne pişirsem?” derdine çare olacak pratik bir çözüm bulundu.

Ailece market alışverişine çıkmanın çoğu zaman kaosa neden olduğunun farkındayız. Çocuğunu paketlenmiş gıdalardan uzak tutmaya çalışırken bir yandan da alışveriş listendekileri eksiksiz olarak tamamlamak, oldukça yorucu. Sen de çoğu çalışan anne gibi bu durumdaysan, yemek konusunu hızlıca çözmene ve kendine vakit ayırmana yardımcı olacak bir önerimiz var: Sefgibi. com’a üye olmayı dene. Sistem, pişirmek istediğin yemeğin tüm gerekli malzemelerini, gereken miktarda ve en taze şekliyle evine teslim ediyor –üstelik tarif kartlarıyla birlikte. Tek yapman gereken; beslenme tercihini, haftalık yemek pişirme sıklığını ve kaç kişi için pişireceğini işaretlemek. Sonra da her hafta yenilenen tarifler arasından seçimini yapıyor ve bu kolaylığın tadını çıkarıyorsun. Sevdik!

