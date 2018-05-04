BUGÜN AKŞAM YEMEĞİNİ ERKENDEN YE





Zamanla bağlantılı yeme alışkanlıklarından hangisi, cildini UV ışınlarının zararlarına karşı koruyor dersin…

Akşam yemeğini erken bir saatte yemeyi dene. Neden mi? Cell Report’ta yayımlanan bir çalışmaya göre, hava kararmadan akşam yemeğini yemek cildini gerçekten koruyabilir. Nedeni de şu: Biyolojik saatin sana yemek için 12 saatlik bir aralık veriyor. Bu aralığın dışında yemek yemeni ise “anormal” karşılıyor. Bu da önemli görevleri olan vücut enzimlerinin yaptıkları işi çöpe atıyor. Oysa bu enzimlerden kseroderma pigmentosum grup A (kısaca XPA), UV ışınlarından zarar gören cildi onarıyor. Geç yemek yediğinde ise XPA aktivitesinin döngüsü kayıyor ve cildini tamir edip sonraki gün koruma yetisi sınırlanıyor. Akşam yemeğini 19.00’dan önce yemeye çalış, gece atıştırmalıklarından uzak dur ve SPF içeren bir güneş koruyucusu kullanmayı unutma.

Kaynak: Dr. Joseph Takahashi; Teksas Southwestern Üniversitesi Tıp Merkezi, O’Donnell Brain Institute



