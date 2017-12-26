BU YIL HEDEFİNDEKİ FİT GÖRÜNTÜYE VE SAĞLIKLI HAYATA KAVUŞABİLİRSİN





Fitintime, yeni yıl hedeflerinin belirlendiği şu günlerde, daha fit bir görüntüye ve daha sağlıklı bir hayata kavuşmak isteyen herkesi stüdyolarına bekliyor. Kısa sürede etkisini gösteren bu egzersiz deneyimi ile, yaz hayallerini garantileyebilirsin. Fitintime yılbaşı kampanyasında 12 antrenmanın 790 TL’ye almak mümkün! Hadi!

EMS teknolojisi kullanarak kurguladığı 25 dakikalık antrenmanları ile fitintime, yeni yılda kendinize verebileceğiniz en güzel hediye. Sağlıklı bir hayat, daha fit bir görüntü, güçlü eklemler için etkili ve farklı bir egzersiz deneyimi sunan fitinintime, kişiye özel tasarlanan ve antrenör eşliğinde yapılan egzersizler ile seni hedeflerine ulaştırıyor.

fitinime’da Alman miha bodytec teknolojisi ile birlikte uzman eğitmenler eşliğinde yapılan ve senin ihtiyacına göre planlanmış egzersizler, kısa sürede kas kazanımı ile birlikte hızlı yağ yakımı sağlıyor. fitintime antrenmanları ile sadece kilo, selülit ve yağlardan kurtulmakla kalmayıp aynı zamanda çok daha güçlü ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilir, tüm fiziksel problemlerinden kurtulabilirsin. Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize fitintime antrenman paketleri hediye ederek yeni yılı sağlıklı ve fit karşılayabilirsin. fitintime’ın etkili antrenmanlarıyla hızlı sonuç almak için sana en yakın stüdyoyu www.fiitntime.com.tr adresinden bularak, ücretsiz deneme antrenman formunu doldurman yeterli.

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