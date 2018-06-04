BU YAZ YÜZMEK İÇİN SEBEBİN ÇOK!





Yaz aylarında su sporlarına şans vermende fayda var…

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, su sporlarının ruh ve beden sağlığın için faydalı olduğunu söylüyor.

FİZİKSEL DAYANIKLILIĞI ARTIRIR

Su ortamında gerçekleşen sporların birçoğu, dayanıklılığı teşvik eden hem aerobik hem de anaerobik egzersizlerin koordinasyonunu gerektirir. Doğrudan bir sonuç olarak, yüzme, dalış ve benzeri aktiviteler, kendini daha uzun süre zorlamana yardımcı olur. Genç yetişkinlerin refahı fiziksel durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. 21’inci yüzyılda birçok genç yetişkini tehdit eden aşırı kilolu olmaktan kaçınmanın en güzel yolu su sporları yapmaktır.

ZİHİNSEL YETENEKLERE KATKIDA BULUNUR

Aynı anda çok sayıda kasın koordine edilmesi hafızamız üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Su topu ve yüzme gibi sporlar bizi nefesimizi tutmaya ve akciğer kapasitemizi arttırmaya ve zihinsel yeteneklerimize katkıda bulunmaya zorlar.

TAKIM ÇALIŞMASINI TEŞVİK EDER

Çoğu spor dalında başarı, takım arkadaşlarıyla işbirliğine dayanır. Pek çok spor gibi su sporları da toplumsallaşma, arkadaşlık ve duygusal akıl yürütmeyi desteklemesinin yanı sıra, saygının ve sportmenliğin önemini aşılar.

DÜZGÜN POSTÜR

Özellikle yüzmek söz konusu olduğunda, su ortamında yaptığın fiziksel çaba, omurganı daraltarak dengeni geliştirmene ve daha iyi bir vücut duruşuna sahip olmana katkı sağlar.

HASTALIKLARLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLUR

Su sporlarının bir başka paha biçilemez faydaları; obezite ve sırt ağrısı gibi belirli hastalıklarla savaşabilmeleridir. Örneğin, düzenli sörfün, diyabetle mücadelede mükemmel bir müttefik olduğu kanıtlanmıştır. Dalgalara çarpma ve bu heyecan verici sporun tadını çıkarma zamanı!

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Su sporları harika bir egzersiz formudur, çünkü vücudunun hemen her yeri çalışır, kalorileri doğal şekilde yakmana yardımcı olur. Metabolizmanı ve dolayısıyla sıvı alımını ve iştahını artırır. Kronik hastalıklara karşı bağışıklığı artırır, sağlıklı ve enerji dolu kalmana yardımcı olur.

DİYABET VE KRONİK KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Diyabet ve kronik kalp hastalığı olan kişilerin genel sağlıklarını kontrol altında tutmak için bazı yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaçları vardır. Su sporları, hatta sadece su üzerinde yüzmek ve bazı hafif egzersizler yapmak, stres seviyeni düşürmeye ve seni rahatlatmaya yardımcı olur, bu da genel olarak kalp ve vücut için iyidir.

RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Diğer sporlar veya egzersiz formları gibi su sporları da vücut için iyidir. Ayrıca, akıl için de iyidir. Suyun sakinliği; stres, anksiyete ve depresyonu azaltır. Örneğin yüzmenin, hem erkeklerde hem de kadınlarda ruh halini iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Su sporları harika bir egzersiz biçimidir, çünkü bunlar hem bedene hem de akla yarar sağlar.

ARTRİTLİ İNSANLAR İÇİN FAYDALI

Suyun akışkanlığı ve yumuşaklığı eklemlere karşı doğal olarak yatıştırıcıdır. Snorkelle yüzme ve yüzme gibi su aktiviteleri, semptomları şiddetlendirmeden etkilenen eklemlerin kullanımını kolaylaştıracaktır. Romatoid artritli kişilerde hidroterapi tercih edilen bir tedavi yöntemidir.



