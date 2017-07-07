BU YAZ KİRAZLA AŞK YAŞA ÇÜNKÜ…





Vücutta serbest radikallerle savaşan kiraz; aynı zamanda kanserli hücrelerin kontrolden çıkmasına engel olan antosiyanin bileşenine de sahip. Yazın bol bol kiraz tüketerek eklem ağrılarından cilt sağlığına kadar pek çok problemde yarar sağlayabilirsin.

Dr. Halit Yerebakan anlatıyor: Yazın tezgahları süsleyen en güzel meyvelerden biri şüphesiz kiraz. Kırmızılığını içinde bulunan pigmentlerden alan kiraz, vücutta serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olma özelliği taşıyor. Ayrıca kiraz, kanserli hücrelerin kontrolden çıkmasına engel olan antosiyanin bileşenine sahip. Dolayısıyla kiraz alırken kırmızının daha da koyusuna yani bordo rengine dönük kirazlara yönelin. Çünkü bu kirazlar çok fazla miktarda antosiyanin içeriyor. İşte yazın bol miktarda kiraz tüketmenizi gerektiren nedenler…

Eklem ağrılarını hafifletir kiraz, uzun zamandır gut ve artrit (eklem) ağrısı için bir halk tedavisi olarak kullanılıyor, ancak az sayıda kontrollü çalışma, kirazın varsayımsal faydalarını değerlendirmiştir. Kirazın hastalıklar üzerindeki etkisini araştıran bir deneyde, 10 kadın deneğe gece boyunca hızlı bir şekilde iki porsiyon kiraz yedirilmiştir. Sonrasında araştırmacılar, deneklerin kirazları yemeden önce ve sonraki kan ve idrar örneklerini toplamıştır. Son olarak da kandaki ürat, antioksidan düzeyleri ve inflamatuvar, belirteçler ile ölçülmüştür. Kirazların tüketimini takip eden beş saatlik süre zarfında, üratın plazma seviyeleri ve gut karşıtı özelliklerde önemli derecede düşüş gözlenmiştir. Dolayısıyla artrit ve gut rahatsızlığınız var ise diyetinize kiraz eklemeniz, bu hastalıkların neden olduğu ağrıları büyük oranda azaltmanıza katkı sağlayacaktır. Hastalıkların temelinde ürik asit seviyesinin yüksek oluşu bulunur. Kandaki ürik asitin yükselmesi; vücutta şişme, hassasiyet ve iltihaplanmaya neden olur. USDA tarafından yapılan bir araştırmaya göre iki avuç kadar olgunlaşmış kiraz tüketimi ile, ürik asitin yüzde 15 oranında azaltılabildiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca araştırma kirazların, üretilen C-reaktif protein miktarını azaltarak ağrılı inflamasyonun azaltılmasına da yardımcı olabildiğini belirtiyor.

Uyumanı sağlar

Bir bardak papatya çayı huzurlu bir uyku uyumana yardımcı olamıyorsa, bir kase kiraz yemeyi dene. Kiraz içerisinde bulunan melatonin hormonu, uyku düzeni oluşturmana katkı sağlar. Tam fayda elde etmek için kirazı uyku saatinizde tüketmende fayda var. Yapılan araştırmalar, iki çorba kaşığı kiraz suyunun, bir melatonin ilacı kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vişne de kiraz gibi melatonin içerdiğinden, vişneyi de uyku öncesi tercih edebilirsin.

Sapının faydaları saymakla bitmiyor

Kirazın sadece gövdesi değil aynı zamanda sapları da birere şifa deposu. Kiraz sapı; kaynatılıp içildiğinde sakinleştirme, hazmı kolaylaştırma, ödem ve idrar atma gibi faydalar sağlıyor. Ayrıca iltihaplı romatizma ve bağışıklık sistemi düşüklüğü olan hastalar günde bir bardak kiraz sapını suyu kaynatarak tüketebilir.

Tansiyonu düzenler

Kirazlar, vücudumuzdaki fazla sodyumdan kurtulma ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Kiraz tüketimi potasyum ve sodyumu dengede tutmaya yardımcı olur. Ayrıca düzenli kiraz tüketimi hipertansiyonun oluşmasını önler. Bir bardak kiraz, bir adet muzla eşdeğer potasyum oranına sahiptir. Özellikle tansiyon hastaları, gün içindeki tansiyon değerlerini düzenlemek için kiraz tüketebilirler.

Kilo verdirir

Kiraz, diyet listelerinin en üst sıralarında yer alır. Çünkü bir bardak kiraz 100 gramdan daha az kaloriye ve 3 gram elyaf paketine sahiptir. Bu da doygunluk hissi edinmenizi sağlar. Ayrıca kiraz; tiamin, riboflavin ve vitamin B6 gibi birçok B vitamini içerir. Bu vitaminler metabolizma için çok önemli bir yere sahiptir. Vücuttaki besin maddelerinin enerjiye dönüşmesini sağlar. Dolayısıyla kiraz, kilo vermenize yardımcı olur.

İnme riskini azaltır

Kirazların kardiyovasküler yararları da bulunuyor. Kiraza kırmızılığını veren pigment olan antosiyaninler, yağ ve glikoz metabolizmasında yer alan genleri aktive edebilir. Michigan Sağlık Sistemi Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, düzenli kiraz tüketimi; yüksek kolesterol, kan basıncı ve diyabet riskini azaltır. Ayrıca kiraz, inme riskini düşüren meyvelerden biridir.

Cildin yaşlanmasını önler

Vücuttaki zararlı toksitlerin atılmasına yardımcı olan kiraz, aynı zamanda cildi ölü hücrelerden temizler ve yenilenmesini sağlar. Kiraz sapı, suyu kaynatılıp ılıtılarak yüze uygulandığında temizleme özelliği gösterir. Michigan Devlet Üniversitesi’nden bilim adamlarına göre günlük bir bardak kiraz kompostosu veya bir avuç kiraz; tüketimi yaşlanmayı yavaşlatır. Vişne de cilt sorunları ve yaşlanma karşıtı alternatif bir tedavi olarak tüketilebilir.



