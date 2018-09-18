BU YAZ KİLO MU ALDIN?



Yaz ayları sana kilo mu aldırdı? Şok diyetler uygulayarak sağlığını riske atma ve önerilerimize kulak ver.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, normal bir metabolizma haftada en fazla 1 kilo yağdan verdiğini belirtiyor. Daha fazlası vücuttaki su ve kas kitlesinden kaybediliyor. Ayrıca kısıtlı diyetlerin sonunun hep hüsran olduğunu, çünkü bu diyetlerle kaybedilen su kitlesinin diyet sonlandığında hızla geri geldiğini belirten Nur Ecem Baydı Ozman, kilo yağdan kaybedildiğinde ise fazla kiloların geri gelme riskinin çok azaldığını söylüyor.

Öğün atlama

Belki de en sık yapılan hata daha az yemiş olmak için öğün atlıyor olmak. Öğün atladığında iştahını kontrol edemezsin ve kendini sürekli buzdolabının önünde bulursun. Onun yerine vakitli bir şekilde öğünlerini tüket. Aç kalarak ya da metabolizmanın gereksiniminden daha az bir kalori tüketerek kilo vermeye çalışıyorsan yağ yerine kas da kaybediyor olabilirsin. Çünkü metabolizma kıtlık halinde sadece yağlarını değil kaslarını da enerji kaynağı olarak kullanmaya başlıyor. Bu nedenle herkesin mutlaka 3 ana öğün yapması, gereksinime göre de 1 ila 3 arasında ara öğün eklemesi gerekiyor.

Tok tutan yiyecekleri tercih et

Öğünlerinde mutlaka et, tavuk, balık, yoğurt gibi protein kaynaklarına yer aç. Çünkü proteinler hem uzun süre tokluk sağlıyor hem de termik etkileri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori yaktırıyor. Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih etmen veya meyvenin yanına süt, yoğurt eklemen de tok tutucu etkiye sahip olduğundan yağ yakımına destek oluyor. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml.lik 2 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterli. Ayrıca pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği tercih ederek de tokluk süreni uzatabilirsin.

Her öğünde çiğ sebze ye

Domates, salatalık, marul, roka gibi sebzelerin su oranları yüksek ve kalorileri de yok denecek kadar az. Posa içeriklerinin de yüksek olması sayesinde hem uzun süre tokluk sağlıyorlar hem de kabızlığa iyi geliyor ve kilo vermenize destek oluyorlar. Çünkü kabızlık problemi kilo verme hızını düşüren bir etmen.

Beslenmende kompleks karbonhidratlara yer ver

Karbonhidrat meyvede, tahıllarda, kuru baklagillerde bulunan bir besin ögesi ve vücudumuz için ilk enerji kaynağı. Birçok kişi kilo almaktan endişe ettiği için karbonhidrat tüketimini sınırlandırıyor. Oysa karbonhidrattan kısıtlı diyetlerde yağ kaybı yaşanırken kas ve su kayıpları da meydana geliyor. Bu nedenle yağdan kilo vermek için kan şeker hızını yavaş yükselten bulgur, tam buğday ekmeği veya çorba gibi kaynaklara mutlaka yer vermek gerekiyor.

Bol su tüket

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman; vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluştuğunu, vücudumuzdaki tüm sistemlerin suya bağımlı olduğunu ve eksikliğinde birçok problem görülebildiğini söylüyor. Su tüketmenin yağ yakımına doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, yeteri kadar su tüketmek kilo verme sürecini hızlandırıyor. Bunun nedeni bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlemesi, midede hacim yaratarak tokluk sağlaması gibi yollarla kilo verme sürecine olumlu etkide bulunması.

