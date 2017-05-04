BU YAZ KARIN KASLARINLA PLAJIN GÖZDESİ OL





Yaz yaklaşırken fit bir bedene kavuşmak herkesin arzusu. Özellikle karın kaslarının belirgin hale gelmesi ve “baklava karın” olarak tabir edilen bir görüntü, en çok istenilen estetik duruş olarak kabul ediliyor. Karın kası yapmaya vakti olmayanların veya bu zorlu süreci başaramayanların yardımına estetik cerrahi koşuyor.

Op. Dr. Bülent Cihantimur karın kası yapmanın zorlu bir süreç olmasının yanı sıra, spor salonlarından çıkmadan, özellikle beslenmeye dikkat ederek ve takviye sporcu ürünleri kullanarak “baklava karın” yani karın kası yapmaya çalışanların sayısının çok fazla olduğunu söyledi ve “En az 1 sene bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Spor yapmak ve besinlere dikkat etmek elbette çok mühim fakat bu sürece vakti olmayanlar ya da başaramayanlar için estetik cerrahi son derece pratik bir çözüm getiriyor” açıklamasında bulundu.

Adois Kası, Karın Kası Estetiği ile belirgin hale geliyor

“Karın kası, karın boşluğunun tamamını, diyaframdan, pelvise kadar alana yayılan bir dizi kas sistemden oluşmaktadır. Adonis kası olarak da adlandırılan karın kası, karın bölgesinde bulunan bütün iç organların muhafazasını sağlıyor. Gergin ve yağlanma olmayan bir karın kası beden sağlığı ve estetik olarak da herkesin arzu ettiği bir durumdur. Fakat dediğim gibi zorlu bir süreç. Karın Kası Estetiği ile kişilere istedikleri oranlarda karın kası görüntüsü verebiliyoruz” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, işlemin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi.

Son derece etkili ve pratik bir uygulama

“Üzerinde yağlanma olsa da, herkesin karın bölgesinde kasları var sadece yağ tabakası görünmelerini engelliyor ve ayrıca çalışılmamışsa belirgin değiller. Karın Kası Estetiğinde, liposculpture tekniğini kullanarak, kasların kıvrım yerlerine uygulama yapıyor ve bu alandaki yağları inceltiyoruz. Bu şekilde kasların kıvrım yerleri incelince kaslar belirgin hale geliyor ve baklava dilimi olarak tabir edilen görüntüye kavuşuyor. Eğer yağlanma fazla ise, karnın tamamından yağ alımı yapılıp, sonrasında yine kıvrım yerlerine bir heykeltıraş gibi şekil veriyoruz. Uygulama son derece etkili ve pratik” açıklamasında bulunan Cihantimur, yaz mevsimi öncesi kliniklerine Karın Kası Estetiği için gelen çok fazla kadın ve erkek hastalarının olduğunu da ekledi.

