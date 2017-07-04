BU YAZ ÇOCUKLAR HAREKETE DOYACAK





Muzipo Kids olarak alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan hareket eğitimimiz ile çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor ve çocuklara doyasıya hareket edebilecekleri güvenli bir ortam sağlıyoruz.

Hareket eğitimimiz; “Hareket ederek büyüyen sağlıklı nesiller” sloganıyla, çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflerken, çocukların ekip ruhu çerçevesinde sosyalleşmelerini ve paylaşarak eğlenmelerini destekliyor.

Uzman eğitmenler tarafından kurulan parkurlar ile çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştiren hareket eğitimimiz, çocuklara başarma duygusunu tattırarak onlara özgüven kazandırıyor.

Çocuklar; grup halinde yapılan çalışmalar ile “takım olma olgusunu” ve “birlikte başarma duygusunu” deneyimliyorlar, birbirlerinin başarılarından keyif alma duygusunu tadıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen hareket eğitimimiz sırasında çocuklar; sıralarını beklemeyi, sabırlı olmayı ve arkadaşlarına saygı duymayı öğreniyorlar.

Muzipo Kids Yaz Kulübü

Çocuklarımızı spor, sanat ve bilim temelli bir program ayrıcalığıyla, eğlence ve macera dolu bir yaz tatili bekliyor.

Yaz tatili boyunca, çocuklarımızın hareket, araştırma ve keşfetme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tüm merkezlerimizde yaz kulübü programımız uygulanacaktır.

Yaz Kulübümüzün temel amacı sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirip, sıra dışı ve eğlenceli, eğitici uygulamalarla keyifli bir ortam içerisinde kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın bedensel-ruhsal, sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri için gerekli olan tüm aktivitelerin sunulduğu programımız Cumartesi – Pazar hariç haftada 5 gün devam edecektir. Yaz Kulübümüzde tam gün ve yarım gün üyelik seçenekleri yer alacaktır. Yaz Kulübü programımız Sportif Aktiviteler, Atölye çalışmaları ve Dış Etkinliklerden oluşmaktadır.

