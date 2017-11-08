BU YAŞLARDA BAK NASILSIN!





25

En mutlu zamanın!

Doğum günü pastana yeni mumlar ekledikçe, geçmişte attığın bazı riskli adımlara bakarak bunlara şans vermenin sana neler kazandırdığını hatırla.

27

Vücudunla en barışık olduğun yaş…

Onu sahiplen ve sakın daha genç hâlinle kıyaslamaya girişme. İçinde bulunduğun tende daha sağlıklı ve fit olmaya odaklan.

30

İlişkinden memnunsun.

Bu yaşa kadar birkaç sevgili eskittin ve muhtemelen bunlardan çok azı ciddi sayılırdı. Her zaman sevgilinin senin önünde engel değil, güven kaynağı olduğunu düşün.

34

Daha stresli hissediyorsun.

İş ve aile hayatını dengelemek çok zor bir iş. Kendine gün içinde en az 30 dakikalık zaman ayırmalısın. Bu konuda ciddiyiz. Hatta bunu ajandana bile kaydetmelisin.

