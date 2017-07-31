BU TATİL ÖNERİLERİNİ DİKKATE AL





Günlük tempo içerisinde, stres, şehir yaşamı, sorumluluklar ve çalışma hayatının hepimizi zihnen, bedenen yorduğu bir gerçek. Rahatlamak için en önemli fırsatımızsa tatiller… Peki, dinlenmeyi beklerken tatilden döndükten sonra niye birçoğumuz kendimizi daha yorgun hissediyor ya da tatil sonrası depresyonu yaşıyoruz? Bu durumun tatilin süresi ya da şeklinden bağımsız verimli geçirilmemesinin sonucu olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül, tatilde olan ya da plan yapanlar için, gündelik hayata daha verimli başlamaya yardımcı olacak önerilerde bulundu.



Kendimizi yenilememiz ve elbette dinlenerek yeniden başlama gücünü elde edebilmemiz için kısa ya da uzun tatiller öncelikli ihtiyaçlarımızdan biri haline geldi. Tatil tercihlerimiz duygusal ihtiyaçlarımıza göre değişkenlik gösterse de hepimizin amacı bedenimizin ve ruhumuzu aynı anda dinlendirebilmek. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül, tatilden istenen verimin alınabilmesi için, ne istenildiğine karar verildikten sonra buna uygun bir tercih yapılmasını öneriyor.

İdeal ya da verimli bir tatil tanımının herkes için farklı olduğunu hatırlatan Psikolog Reyhan Algül, “Bedensel, ruhsal ve zihinsel dinlenmeyi aynı anda sağlayabilen kişiler tatil beklentilerini fazlasıyla karşılamış demektir. Tatil konusunda kişilerin ihtiyaçları neyse, aradıkları da o olmalıdır” diyor.

“Tebdil-i mekanda ferahlık vardır” sözünün gerçekten doğru olduğunu ve bu nedenle tatilde ortam değiştirmenin yarar sağlayacağını belirten Psikolog Reyhan Algül, “Ancak kişinin şartları uygun değilse ya da tercihi mekanı değiştirmemekse, o şartlarda gerçekten tatil deneyimi yaşayabileceği ve kendini dinlendirebileceği aktiviteler önem kazanıyor” diyor.

Yapılan çalışmalar tatil sırasında ve sonrasında ağrıların daha az algılandığını gösteriyor. Hatta bazı kişilerin uyku kalitelerinin yükseldiği ve kendilerini çok daha olumlu hissettikleri görülüyor. Psikolog Reyhan Algül, tatilden sonra yorgunluk, dinlenme ihtiyacı ve konsantrasyon güçlüğü hissedilmesinin, bu sürenin verimli kullanılmadığının göstergesi olduğunu belirterek şu önerilerle bulunuyor…

Bu önerileri dikkate al…

Günlük rutinlerinin dışına çık: Rutinler gereklidir ama tatillerde değil. Günlük yaşantındakinden farklı şeyler yaparak, hem yenilenme hem de rutinlerinizi özleme şansı yaratabilirsin. Örneğin her sabah eksiksiz kahvaltı yapmaya alışkınsan, tatilde kahvaltıları daha basit hale getirebilirsin.

Teknolojiden uzak dur: Özellikle sosyal medyanın hayatımızın parçası olduğu günümüzde teknolojiden uzak kalmayı başarabilmek elbette hiç de kolay değil. Tatilin güzel anlarının fotoğraflarını paylaşmak çok keyifli olsa da verimli bir tatil teknolojiden mümkün olduğunca uzaklaşmayı gerektiriyor. Gerçek anlamda zihinsel ve ruhsal arınmaya bu sayede ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyen Psikolog Reyhan Algül, “Özellikle telefonunu ve internetini tatile çıkar. Sürekli telefonunla ilgilenme, güncelleme yapma ve hatta mümkünse günün bir kısmında tamamen kapalı tut” diyor.

Gergin ve/veya sorun odaklı kişilerle tatile çıkma: Gergin yapıdaki kişilerin kaldığınız yerden, yemeklere, iklim şartlarından yatağa kadar birçok konuda sorun yaratma potansiyelleri bulunur. Elbette bu durum kaçınılmaz olarak seni de etkileyeceğinden huzursuz bir tatil geçirmene neden olur. Sonuç olarak, her şeyi sorun eden kişilerle mümkün olduğunca tatile çıkma. Böyle bir zorunluluğun varsa, tatilinin tümünü o kişi veya kişilerle geçirmemeye çalış. Kendine ait zaman yarat.

Yanına az eşya al: Verimli bir tatil için “az eşya, çok mutluluk” prensibiyle hareket etmenin çok yararlı olabildiğini söyleyen Psikolog Reyhan Algül, “Son yıllarda yapılan çalışmalara göre, insan ne kadar az şeye gereksinim duyar hale gelirse o kadar mutlu oluyor. Tatile giderken güzel kıyafetler, uygun ayakkabılar götürmek istesen de kendine engel olmaya çalış. Bu dönemin günlük sorumluluklardan arınma anlamına geldiğini unutmamaya çalış. Özellikle iş gereği mecburen takım elbise ya da topuklu ayakkabı giymek zorundaysan, tatilini minimum eşya ve kıyafet ile geçirmek seni çok daha rahat hissettirecek” diyor.

Tatile adapte ol ve tadını çıkar: Yaşadığın bu dinlenme döneminin bir ihtiyaç olduğunu bil ve tatilden keyif almaya çalış. Mutluluk ya da mutsuzluk gibi tatilin de geçici olduğunu unutma. Anda kalmaya gayret ederek yaşadığın her şeyin tadını çıkar. Böylece tatil sonrası depresyonunun ve isteksizliğin üzerinden çok daha kolay gelebilirsin.

Doğanın gücünden faydalan: Yapılan çalışmalara göre, insanları uzun vadede en fazla mutlu eden ortam doğa. Kendinizi bu mutluluktan mahrum etme. Nerede ve nasıl bir tatil yaparsan yap, bir gününü dahi olsa, çimlere basmak, temiz hava solumak ya da suya girmek veya izlemek için mutlaka kendine zaman yarat.

