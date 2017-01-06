BU PAZAR TİNDER’A GİR!





Yeni yılda kendinize yeni bir partner arıyorsan, parmaklarını pazar günü için şimdiden ısındırmaya başla. En popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder, 8 Ocak Pazar gününün, aşkı arayanlar için 2017’nin en bereketli günü olacağını söylüyor.

Tinder’a göre, yeni yılın ilk pazar günü eşleşmelerin en çok yaşandığı gün oluyor. Fakat bu yıl pazar günü yılbaşı gecesinin ertesine denk geldiği için, 2017’de en çok eşleşmenin bu pazar, yani 8 Ocak günü gerçekleşmesi öngörülüyor.

Tinder’ın basın açıklamasına göre, 2016 yılının ilk pazar gününde, 2016’nın son pazar gününe kıyasla eşleşmelerde %10 artış yaşanmıştı. Bu yıl da aynı artış bekleniyor.

Tinder sosyoloğu Dr. Jess Carbino, genel olarak yeni yılın başlangıçlarında Tinder kullanımında artış oluştuğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise, yeni yıldan beklentilerin, özellikle de aşk konusunda kabarması.

İstatistiklerin ülkemiz için geçerli olmadığını düşünüyorsan, yanlılıyorsun. Zira geçtiğimiz yılın ilk pazarında en çok eşleşme yaşanan ülkeler ve şehirler şöyle olmuştu: